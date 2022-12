Il broker di criptovalute Genesis deve ai clienti di Winklevoss Exchange $ 900 milioni

Il gruppo di trading di asset digitali Genesis e la sua società madre, Digital Currency Group, devono ai clienti dell’exchange di criptovalute Winklevoss 900 milioni di dollari mentre il crollo di FTX si ripercuote su tutto il mercato.

L’exchange di criptovalute di New York Gemini, gestito da Tyler e Cameron Winklevoss, sta cercando di recuperare i fondi dopo che l’errore di Genesis del mese scorso ha causato il fallimento della suite di criptovalute FTX di Sam Bankman-Fried, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

L’offerta di Gemini per un rimborso sottolinea come il mercato dei prestiti di criptovalute, in cui gli investitori prestano le loro monete per alti tassi di rendimento, sia al centro della stretta creditizia del settore.

Genesis è il partner principale del programma Gemini “guadagna”, in cui gli investitori al dettaglio prestano le loro monete in cambio di un flusso costante di rendimenti. Gemini ha interrotto i prelievi dallo schema il mese scorso dopo che Genesis ha affermato che “turbolenze di mercato senza precedenti” significavano che non aveva abbastanza liquidità per soddisfare tutte le sue richieste di riscatto.

Gemini ha ora istituito un comitato dei creditori per recuperare denaro da Genesis e dalla madre DCG, ha detto la gente. Gemini e Genesis hanno rifiutato di commentare.

Genesis si è affrettata a raccogliere finanziamenti e ha assunto la boutique di investment banking Moelis & Co per aiutarla a esplorare tutte le opzioni possibili, secondo persone che hanno familiarità con la situazione.

La gente ha detto che il comitato dei creditori è in trattative sia con Genesis che con DCG, il gruppo padre di Genesis gestito dal miliardario Barry Silbert. DCG è stata fondata nel 2015 ed è uno dei maggiori investitori nel settore delle criptovalute. È stato valutato a $ 10 miliardi l’anno scorso da investitori tra cui il fondo sovrano di Singapore GIC, il braccio di investimento di Google CapitalG e SoftBank, le cui filiali includono Genesis e il gestore degli investimenti Grayscale.

La stessa DCG deve dei soldi alla sua sussidiaria Genesis; Questi prestiti infragruppo hanno complicato il quadro per i creditori.

DCG ha un debito in essere di $ 2 miliardi, di cui $ 1,7 miliardi sono dovuti alla sua controllata Genesis attraverso due prestiti. Durante l’estate, Genesis ha perso $ 1,1 miliardi su un prestito al crollo dell’hedge fund Three Arrows Capital. DCG ha assunto le passività di Genesis nel processo, quindi doveva $ 1,1 miliardi a Genesis. Silbert ha detto agli investitori la scorsa settimana che DCG aveva preso in prestito separatamente 575 milioni di dollari da Genesis “su base commerciale” per finanziare investimenti non divulgati e riacquisti di azioni da azionisti non dipendenti.

“A causa del modo in cui sono le passività, stanno negoziando insieme”, ha detto una persona che ha familiarità con la questione sull’approccio di Genesis e DCG ai creditori.

DCG ha rifiutato di commentare. Il Financial Times ha rivelato la scorsa settimana che alcuni dei prestiti di DCG lo erano utilizzati per finanziare i propri investimenti ad un’altra filiale, Grayscale.