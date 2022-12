Il negozio di Sam Bankman-Fried ha ricevuto un trattamento speciale da FTX nel corso degli anni

Ad Alameda Research è stato consentito di superare i normali limiti di credito sulla transazione FTX sin dai suoi primi giorni, ha affermato Sam Bankman-Fried in una dichiarazione che spiega come il negozio di trading dell’ex miliardario abbia dato la priorità ai clienti anni prima della crisi delle criptovalute del 2022.

In un’intervista al Financial Times, il trentenne ha descritto il ruolo esterno svolto da Alameda nel lancio dell’exchange nel 2019 e come ha avuto accesso a grandi quantità di prestiti da FTX sin dall’inizio.

Alameda aveva “enormi limiti” quando FTX è stato lanciato per la prima volta, ha detto Bankman-Fried, ma voleva “assolutamente” che la società commerciale fosse tenuta agli stessi standard degli altri clienti.

Alla domanda se Alameda avesse costantemente margini maggiori rispetto ad altri clienti, ha detto: “Penso che sia probabilmente vero”. Non ha specificato quanto siano maggiori i margini di Alameda rispetto ad altri clienti.

FTX e Alameda hanno dichiarato pubblicamente di evitare la percezione di conflitti di interesse tra la borsa valori, che gestiva transazioni multimiliardarie con clienti un mese prima del crollo, e la società commerciale proprietaria di Bankman-Fried.

I commenti di Bankman-Fried fanno luce sul trattamento speciale di lunga data di Alameda. Gli stretti legami tra le società e il pesante prestito di Alameda da FTX hanno giocato un ruolo importante nello spettacolare crollo dell’exchange, che una volta era uno dei più grandi spazi crittografici ed era valutato a $ 32 miliardi da investitori tra cui Sequoia e BlackRock.

Bankman-Fried, precedentemente una delle figure più rispettate nel settore delle risorse digitali, si è scusato con FTX per gli errori che sono costati oltre 1 milione di mutuatari nei loro fondi fiduciari, ma ha negato qualsiasi appropriazione indebita intenzionale dei beni dei clienti.

Bankman-Fried ha affermato che gli ampi limiti di credito di Alameda sono il risultato del ruolo iniziale del negozio di trading come fornitore chiave di liquidità presso FTX prima di attrarre altri gruppi finanziari.

FTX, come altre importanti sedi di trading offshore, trattava derivati ​​su larga scala, il che consentiva ai trader di utilizzare fondi presi in prestito per ampliare le loro scommesse, ma in genere erano necessarie società professionali per far funzionare il mercato senza intoppi.

“Se torni indietro al 2019, quando FTX è stato lanciato per la prima volta, Alameda era al 45% o qualcosa del genere sulla piattaforma in quel momento”, ha detto Bankman-Fried. “In sostanza, se il conto di Alameda perde la capacità di accettare nuove posizioni, non abbiamo abbastanza fornitori di liquidità, il che causerebbe problemi di rischio per la piattaforma. Penso che avesse grandi limiti a causa di ciò”.

Entro quest’anno, Alameda rappresentava il 2% del volume degli scambi e non era un importante fornitore di liquidità in borsa, ha affermato. Bankman-Fried si è rammaricata di non aver rivisto il trattamento della società commerciale per garantire che fosse soggetta agli stessi limiti di prestito di altre società simili che operano in borsa.

FTX ha prestato denaro ai trader in modo che potessero fare grandi scommesse sulle criptovalute con un piccolo costo iniziale, chiamato trading a margine. La grande esposizione di FTX ad Alameda è stata una delle ragioni principali per cui la debolezza del bilancio della società commerciale ha causato la crisi finanziaria che ha travolto entrambe le società.

Bankman-Fried ha stimato le passività di Alameda nei confronti di FTX a circa $ 10 miliardi quando le due società hanno presentato istanza di fallimento a novembre.

“Dal volume, dalle entrate, dal punto di vista della liquidità, lo scambio era effettivamente indipendente da Alameda. Ovviamente non è cambiato molto in termini di livelli o saldi della sede”, ha affermato Bankman-Fried.

John Ray, il curatore fallimentare senior che gestiva FTX in bancarotta, ha criticato la sua precedente leadership per non aver tenuto separati Alameda e FTX. Nei documenti depositati in tribunale, ha sottolineato che Alameda è “confidenzialmente esente da alcuni aspetti del protocollo di auto-liquidazione di FTX.com”.

La liquidazione automatica o la chiusura di posizioni inadeguate è un principio chiave delle pratiche di gestione del rischio di FTX e una parte fondamentale dei suoi piani per trasformare le aree della regolamentazione finanziaria statunitense. Quando il commercio di un cliente tipico inizia ad andare sott’acqua, il meccanismo di liquidazione di FTX è quello di iniziare a drenare il margine del conto per proteggere lo spazio da un commercio in perdita per lo scambio.

Tuttavia, ha affermato Bankman-Fried, “la liquidazione potrebbe essere stata ritardata” per Alameda e altri grandi trader. Ha detto di non essere “sicuro” se Alameda fosse soggetta allo stesso protocollo di liquidazione degli altri trader in borsa e che il trattamento del conto della società commerciale fosse “in evoluzione”.