Uniber ha ricevuto miliardi di aiuti finanziari dal governo tedesco a seguito dell’aumento dei prezzi del gas e dell’elettricità in seguito alla guerra russa in Ucraina.

Il governo tedesco ha accettato di nazionalizzare l’utilità mercoledì Universo Cercando di mantenere a galla il settore sulla scia della crisi energetica globale.

Già accettato a luglio Salvataggio del grande importatore di gas con 15 miliardi di euro (14,95 miliardi di dollari), il governo ora acquisterà una quota del 56% in Finlandia Fortuna per 0,5 miliardi di euro. Il governo tedesco detiene una partecipazione del 98,5% in Uniber.

“Da quando a luglio è stato concordato il pacchetto di stabilizzazione per Uniper, la situazione in Uniper è peggiorata rapidamente e in modo significativo; pertanto, sono state concordate nuove misure per affrontare la situazione”, ha annunciato Fortum in una nota mercoledì mattina.

Univer è il più grande importatore di gas della Germania ed è stata schiacciata dalla drastica riduzione dei flussi di gas dalla Russia, che ha fatto aumentare i prezzi.

La compagnia energetica statale russa Gazprom all’inizio di questo mese Gas all’Europa sospeso a tempo indeterminato Una mossa, tramite il gasdotto Nord Stream 1 Lo ha detto alla CNBC il CEO di Uniber, Klaus-Dieter Maubach Aggiungendo alle lotte dell’azienda.