Il fotografo smentisce le affermazioni che la foto di Kate Middleton è stata ritoccata

Il fotografo che ha scattato una foto di Kate Middleton in sella al principe William in macchina ha parlato lunedì per confutare le teorie del complotto online secondo cui la foto era stata manipolata.

“Non modifichiamo le nostre foto in Photoshop se non regolando i livelli di luce se necessario”, ha detto il fotografo Jim Bennett al Post.

Bennett ha detto che lui e il suo partner sono stati assunti da un media per scattare una foto del principe William diretto all'Abbazia di Westminster per un evento reale.

Il fotografo che lunedì ha catturato Kate Middleton insieme a William in macchina si è espresso contro le accuse secondo cui la foto sarebbe stata falsificata. Govphotos.com

“Le auto hanno lasciato il Castello di Windsor e le ho fotografate a breve distanza lungo Datchet High Street – fuori dal numero 39, per l'esattezza!” Egli ha detto. “Le riprese delle auto sono imprevedibili anche nel migliore dei casi e, con qualche riflesso sul vetro, può essere difficile.”

Ha aggiunto: “Come è successo, non mi ero reso conto che ci fosse qualcuno seduto accanto a lui finché non ho controllato il retro della macchina fotografica per assicurarmi di avere una foto del principe William. Si è scoperto che era Catherine!”

Il resoconto di Bennett affronta la speculazione secondo cui la silhouette di Middleton sarebbe stata modificata nella foto e chiarisce l'idea sbagliata secondo cui la foto sarebbe stata condivisa dalla famiglia reale.

La foto, invece, è stata scattata da un fotografo professionista e poi pubblicata negli Stati Uniti dall'agenzia fotografica GoffPhotos.

La Middleton si è scusata lunedì dopo che la sua foto è diventata virale a causa di numerosi errori di Photoshop. Il principe e la principessa del Galles

Gli investigatori hanno confrontato il profilo di Middleton nella foto di Bennett con un'istantanea della principessa alla festa del 2016 e hanno ipotizzato che fosse stata modificata nella nuova foto insieme a suo marito.

Altri hanno notato incongruenze con il disegno dei mattoni visibile sopra l'auto e attraverso i finestrini.

Tuttavia, anche l'indirizzo di Datchet High Street fornito da Bennett sembra tradire sospetti di falsificazione.

Sebbene la malta tra i mattoni appaia incoerente nella foto, un attento esame dell'edificio mostra un muro di mattoni esterno a livello dell'auto, che ha una malta notevolmente diversa da quella visibile nell'edificio stesso sopra.

I dubbi sull'autenticità della foto sono stati accresciuti dall'ammissione di Middleton lunedì di aver modificato la famigerata foto della festa della mamma nel Regno Unito condivisa durante il fine settimana.

Il Photoshop di Kate Middleton fallisce Lunedì è stato rilasciato Kensington Palace Nuova immagine E un discorso di Kate Middleton in occasione della festa della mamma nel Regno Unito. I fan hanno subito notato che la foto – che mostra Kate circondata dai suoi tre figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis – era piena di errori, sia di Photoshop che dell'intelligenza artificiale.

Foto originale di Kensington Palace a Londra Si rifiuta di rilasciareed è stato subito chiamato dalle agenzie fotografiche perché temeva di essere “manipolato” digitalmente.

Middleton Ha rilasciato delle scuse Lunedì la sua foto è diventata virale a causa di numerosi errori di Photoshop. “Come molti fotografi amatoriali, a volte sperimento con il editing”, ha detto. Osservatori attenti hanno notato una serie di segni che indicano che la prima foto di famiglia della principessa Kate dopo l'intervento chirurgico è stata alterata – un sospetto confermato dalle scuse pubbliche della famiglia reale. @princeandprincesofwales / Instagram

Questa foto ha sollevato importanti interrogativi sulla salute della principessa del Galles dopo aver subito un intervento chirurgico addominale a gennaio.

