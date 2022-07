Toro nel luglio 2022

Oroscopo di luglio per il Toro

Stai venendo nel tuo paese, caro Toro. Hai lavorato sodo e fatto del tuo meglio, ma l’eclissi continua ad attirare la tua attenzione, chiedendoti di adattarti alle nuove circostanze.

Come Toro, sei costretto a celebrare la stabilità, quindi pensare al cambiamento di solito richiede un’attenta riflessione e pianificazione. L’anno scorso, hai avuto un’eclissi il 19 novembre che ha evidenziato il Toro a 27 gradi, che ti ha colpito se sei nato entro cinque giorni dal 18 maggio. quelle date. Ora che entri a luglio, hai un mese felice e pacifico in cui puoi lasciarti andare e riflettere su tutti i cambiamenti che potresti aver fatto finora.

Potresti essere preparato per ulteriori cambiamenti futuri poiché altre due eclissi che ti riguarderanno sono programmate quest’anno (25 ottobre e 8 novembre) e altri due annunci il prossimo anno (5 maggio e 28 ottobre) arriveranno prima del completamento. Come le maree, l’eclissi ti trasporterà in un posto migliore, un luogo che riflette più accuratamente i tuoi bisogni, desideri e stile di vita in cui ti sei evoluto.

Adoro la luna nuova che è appena accaduta in Cancro a 7 gradi il 28 giugno: sarà dolce e buona per te. Questa luna nuova sarà impressionante all’inizio del mese di luglio e per le settimane a venire ti convincerà a trovare un luogo panoramico da visitare per alcuni giorni, per dimenticare le tue preoccupazioni quotidiane. Rendilo un affare di famiglia: porta i tuoi figli e invita i tuoi genitori. Considera di andare da qualche parte vicino a un ruscello tranquillo o a una spiaggia di sabbia bianca (o se ti trovi nell’emisfero australe, una rilassante vacanza innevata vicino a un lago ghiacciato).