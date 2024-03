Le azioni americane sono salite dopo la sorpresa dell'indice dei prezzi al consumo

Il dato sull’inflazione più alto del previsto registrato nel mese di febbraio è stato in gran parte determinato da due fattori: l’edilizia abitativa e il gas.

L'indice dei rifugi è aumentato del 5,7% su base annua non rettificata e dello 0,4% su base mensile, in rallentamento rispetto all'aumento annuo del 6% di gennaio e all'aumento mensile dello 0,6%.

Secondo gli economisti, l’inflazione immobiliare è in gran parte responsabile dell’aumento dei dati sull’inflazione core.

L'indice locativo e il canone equivalente ai proprietari sono aumentati rispettivamente dello 0,5% e dello 0,4% su base mensile. L’affitto equivalente al proprietario è l’affitto ipotetico che il proprietario di una casa pagherebbe per lo stesso immobile. A gennaio l'indice degli affitti è aumentato dello 0,4% mentre l'indice OER è aumentato dello 0,6%.

“Mentre l’inflazione dei servizi primari è stata nuovamente elevata, importanti servizi primari, escluso l’edilizia abitativa, si sono indeboliti rispetto al mese scorso, mentre l’inflazione immobiliare è diminuita”, ha sottolineato Seema Shah, capo stratega globale di Principal Asset Management.

Shah ha affermato che il trend deflazionistico è positivo, ma ha avvertito che le pressioni sui prezzi si allenteranno “molto gradualmente”.

“Questa lettura è quasi sufficiente per mantenere stabili le aspettative di taglio dei tassi di giugno – ma un’altra lettura come questa il prossimo mese spingerebbe il primo taglio nella seconda metà dell’anno, mettendo in discussione la narrativa dell’atterraggio morbido”, ha detto l’economista.

I prezzi dell’energia – in gran parte responsabili dell’aumento dell’inflazione complessiva – sono aumentati dopo diversi mesi di calo, sostenuti dai prezzi del gas. L'indice è salito del 2,3% a febbraio dopo essere sceso dello 0,9% a gennaio. Tuttavia, l’indice è sceso dell’1,9% su base annua.

I prezzi del gas sono aumentati di un enorme 3,8% da gennaio a febbraio dopo essere diminuiti del 3,3% nel mese precedente. Ciò era in gran parte dovuto alla stagionalità e Scorri indietro Utilizzando le raffinerie statunitensi.

Altri indici in rialzo a febbraio includono abbigliamento, intrattenimento, auto e camion usati.

La BLS ha osservato che l'indice dei prezzi dei biglietti aerei è aumentato del 3,6% a febbraio dopo un aumento dell'1,4% a gennaio. Nel corso del mese l'indice dell'assicurazione automobilistica è aumentato dello 0,9%.

L’indice alimentare è salito del 2,2% a febbraio rispetto allo scorso anno, con i prezzi alimentari stabili da gennaio a febbraio. Anche l'indice alimentare delle famiglie è rimasto stabile nel corso del mese dopo essere aumentato dello 0,4% a gennaio.

Tuttavia, i pasti fuori casa sono aumentati dello 0,1% su base mensile dopo essere aumentati dello 0,5% a gennaio.

