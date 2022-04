James Corden lascerà The Late Late Show nel 2023

L’ospite di “The Late Late Show” è destinato a liberare il suo posto nel 2023, concludendo quelle che a quel punto saranno otto stagioni.

Corden si sta emozionando Mentre parla della sua decisione nel suo monologo di giovedì sera.

“Quando ho iniziato questo viaggio, è sempre stato così”, ha detto. “Sarà un viaggio, un’avventura. Non l’ho mai visto come un’ultima destinazione”, ha detto. “Non voglio mai che questo spettacolo sia obsoleto in alcun modo. Voglio sempre amare realizzarlo. E penso davvero che tra un anno sarà un buon momento per andare avanti e vedere cos’altro potrebbe esserci. ”

Corden ha aggiunto che intende che la prossima stagione sarà “l’anno migliore” dello show e “uscire con il botto”.