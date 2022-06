Prime reazioni contrastanti in “Jurassic World: Dominion”

Anteprima nordamericana del filmMondo giurassico: dominioUfficialmente a Los Angeles, le prime reazioni al sequel incentrato sui dinosauri sono in streaming online, con scrittori di intrattenimento che descrivono tutto da seguire, dal buon colpo nostalgico al decisamente cattivo. Come con la maggior parte dei sequel della serie “Jurassic”, “Dominion” è incontrato reazioni diverse.

La Universal ha etichettato “Dominion” come la fine del franchise, organizzando un tour attorno alle stelle di “Jurassic” vecchie e nuove. Il film è interpretato da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, che hanno recitato nel film originale di Steven Spielberg del 1993. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano dopo aver recitato in Jurassic World del 2015 e Jurassic World: Fallen Kingdom del 2018, mentre si sono uniti anche ai nuovi le serie sono DeWanda Wise e Mamoudou Athie nel nuovo cast.

Il dominio rivive dopo gli eventi di Fallen Kingdom, dove i dinosauri ora vagano per la Terra e costringono la razza umana a proteggere da vicino la loro posizione di predatore più alto del pianeta. Il regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, torna a guidare il finale della serie.

Anche se “Jurassic World: Dominion” non arriverà nei cinema nordamericani fino a venerdì, la Universal ha già dato al sequel globale un’uscita limitata da mostrare in 15 mercati internazionali. Il segmento extra ha incassato 55,4 milioni di dollari al botteghino internazionale durante il fine settimana, con il suo più grande debutto in Messico e Corea.

diverso Il Senior Editor Jazz Tangkai, Senior Editor, ha elogiato il film definendolo “un’avventura incredibilmente divertente”. Tangcay ha anche affermato che i dinosauri erano “più grandi e migliori che mai”.

# giurassico È un’avventura divertente e interessante. I dinosauri sono più grandi e migliori che mai. È un’azione ininterrotta di dinosauri. E il ritorno di Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill ha suscitato nostalgia. Semplicemente li amo. pic.twitter.com/Z7kvy3SkpO – Jazz Tangkai 7 giugno 2022

diverso Il redattore senior dei premi Clayton Davis ha definito il film “nostalgia”, mentre nascondeva la sua esatta opinione sul sequel sotto la sua conclusione preconcetta che “questo farà un sacco di soldi”.

Cerchiamo di essere chiari… non importa quello che dico #regola del mondo giurassico – Farai un sacco di soldi. Sfida la logica. È un film in cui le cose accadono e la gente sa le cose “perché” – fumare erba, ubriacarsi e divertirsi. Voglia di maggiore velocità. pic.twitter.com/eD7hViPYSd – Clayton Davis – Stai con 🇺🇦 (ByClaytonDavis) 7 giugno 2022

critico e diverso La collaboratrice Courtney Howard ha riassunto la sua reazione con “BAD”, sottolineando che “Dominion” rappresentava il franchise di peggiore qualità.

#regola del mondo giurassico = cattivo. Ignora la premessa che avrebbe dovuto avere dall’inizio e invece progetta 2 storie completamente diverse, poco interessanti e vuote con cui fatica a connettersi. Alcuni effetti sembrano lucidi, altri sono rubino. Il peggior franchising. pic.twitter.com/0xbyUR6O9d – Courtney Howard (@Lulamaybelle) 7 giugno 2022

Ian Sandwell di Digital Spy ha definito il film “un finale deludente”, anche se evidenzia la riunione dei personaggi Neil, Dern e Goldblum come un punto di forza del film.

Offre la scena che ti aspetteresti, ma #regola del mondo giurassico È frustrato per un epilogo mentre cammina su un terreno familiare. È fantastico vedere il trio OG e il loro filo conduttore è il più forte, anche se inavvertitamente evidenzia quanto siano delicati i personaggi di JW in confronto. pic.twitter.com/IT2yXfhMFY – Ian Sandwell (@ian_sandwell) 7 giugno 2022

Collider Perri Nemiroff ha fatto il seguito, evidenziando la performance di Bryce Dallas Howard come uno dei momenti salienti del film.

#regola del mondo giurassico Un’eccellente miscela di effetti pratici e digitali. I dinosauri hanno un bell’aspetto. Scena di Dimetrodonte… nel mio vicolo. Bryce Dallas Howard scappa con il film e una nuova trilogia per quella materia. Claire mette alla prova un singolo scheletro di arco e Howard vola con esso. pic.twitter.com/5qWYkddi9e – Perry Nemiroff (@PNemiroff) 7 giugno 2022

Kirsten Acuna di Insider consiglia di rivedere l’originale “Jurassic Park” prima che fosse pubblicato su “Dominion”.

#regola del mondo giurassico Dà il meglio di sé quando i vecchi e i nuovi attori stanno insieme. I fan del franchise dovrebbero apprezzarlo. Molti cenni all’OG. Consiglio di dare un’occhiata più da vicino. pic.twitter.com/WfRSqzsM81 – Kirsten (@KirstenAcuna) 7 giugno 2022

Gizmodo e il giornalista di io9 German Lussier hanno descritto il film come “eccessivamente indulgente e inutile”, con i dinosauri che servono poco più che “decorazioni per finestre” ad alcune trame poco brillanti.

Davvero, la sovranità mondiale giurassica è cattiva. Molto brutto. Sono troppo lunghi, troppo ripetitivi e i dinosauri decorano le finestre per storie multiple monotone e irrilevanti. Gli attori stanno facendo del loro meglio, ma è tutto troppo indulgente e inutile. Uno, se non peggio, nel franchise. – Germain Lussier 7 giugno 2022

Vedi altre reazioni al finale “Jurassic” di seguito:

#regola del mondo giurassico è molto terribile. È come una serie di hotshots su cui viene fatto un brainstorming in un parco di divertimenti a tema dinosauro e trasformati in un film. Gli insetti sono più importanti dei dinosauri. Disordine su tutti i fronti con una morale fallita. Salva i tuoi sudati guadagni. 🤦🏻‍♀️ – Tomris Laffly 7 giugno 2022

Reazione intuitiva dopo l’uscita #regola del mondo giurassico È il peggior film che abbia mai amato in una serie? È troppo lungo, le sequenze d’azione sono decisamente brutte e nel complesso piuttosto gonfie. Poi di nuovo, hai sorriso al ritmo della nostalgia e anche di piccoli dinosauri del genere? pic.twitter.com/BA1J4uFOMD – Matt Donato (@DoNatoBomb) 7 giugno 2022

buone notizie: #regola del mondo giurassico Questo è il mio film preferito della trilogia del New Jurassic. È pieno di emozionanti incontri con dinosauri e altro Jeff Goldblum, ma ha anche un ottimo equilibrio tra scenari inquietanti e fantasiosi con alcuni cenni opzionali a ciò che è accaduto prima. Conclusione solida. pic.twitter.com/G6bMCDUecL Eric Davis (@ErikDavis) 7 giugno 2022

Non sono felice di segnalarlo #regola del mondo giurassico Grande delusione. Anche se il film presenta alcune incredibili sequenze di dinosauri ed è fantastico vedere il cast originale ancora una volta sul grande schermo, il film non riesce a mantenere ciò che i film precedenti avevano promesso. pic.twitter.com/AsGoqMsrSf – Scott Menzel (@ScottDMenzel) 7 giugno 2022