I pubblici ministeri perquisiscono la sede della Deutsche Bank nell’indagine sul riciclaggio di denaro

Coinvolti anche il regolatore finanziario e la Polizia federale

La banca stava cercando di ripulire la reputazione

Coinvolge la potenziale segnalazione tardiva di sospetti – Fonte

caduta delle azioni

FRANCOFORTE (Reuters) – Procura, polizia federale e altri funzionari hanno perquisito Deutsche Bank. (DBKGn.DE) La sede centrale a Francoforte venerdì in una mossa che la più grande banca tedesca ha affermato essere collegata a un sospetto riciclaggio di denaro segnalato dalle autorità.

Sotto il CEO Christian Swing, Deutsche Bank ha cercato di riparare la propria reputazione dopo una serie di imbarazzanti e costosi fallimenti normativi, tra cui un’altra incursione di riciclaggio di denaro nel 2018.

Deutsche Bank ha dichiarato in una dichiarazione che la ricerca riguardava transazioni sospette che aveva trasmesso alle autorità e che stava collaborando pienamente.

Una persona a conoscenza della questione ha affermato che la controversia riguardava se Deutsche Bank avesse presentato o meno una cosiddetta segnalazione di attività sospetta in modo tempestivo. La persona ha detto che Deutsche stava agendo come banchiere corrispondente nell’accordo.

I pubblici ministeri hanno affermato di avere un mandato di perquisizione, ma si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli. Hanno detto che anche i rappresentanti dell’organismo di controllo finanziario BaFin erano coinvolti.

BaFin e la Polizia Federale hanno rifiutato di commentare.

Le azioni della banca sono scese di oltre il 3% in seguito alle notizie di ricerca e sono scese dello 0,4% a Francoforte entro le 1500 GMT.

Problemi di riciclaggio di denaro hanno invaso la banca in passato.

Nel 2020 Deutsche Bank è stata multata di 13,5 milioni di euro per la segnalazione tardiva di attività sospette legate al potenziale riciclaggio di denaro.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha anche indagato per anni sui traffici che le autorità hanno affermato essere stati utilizzati per riciclare $ 10 miliardi dalla Russia, il che ha comportato una multa di circa $ 700 milioni alla banca tedesca.

Nel 2018, BaFin ha intrapreso l’insolita iniziativa di installare KPMG come monitor privato in Deutsche per supervisionare l’andamento dei suoi controlli sul riciclaggio di denaro.

L’anno scorso, BaFin ha ordinato a Deutsche di adottare maggiori garanzie per prevenire il riciclaggio di denaro e l’autorità di regolamentazione ha ampliato il mandato del revisore dei conti.

Deutsche ha affermato di aver aumentato le risorse per combattere il riciclaggio di denaro.

Questa settimana, la banca ha riportato un aumento del 17% migliore del previsto dell’utile del primo trimestre con l’aumento delle entrate delle banche di investimento, ma ha avvertito che il conflitto in Ucraina potrebbe danneggiare i guadagni annuali.

Un testimone della Reuters ha affermato che venerdì non c’era alcun segno di autorità al di fuori della sede della banca.

Ciò contrasta con il raid del 2018 quando circa 170 poliziotti e altri funzionari sono arrivati ​​​​in auto con cartelli blu e grigi.

