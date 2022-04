Il miliardario britannico Jim Radcliffe offre $ 5,3 miliardi per il Chelsea FC

Sotto Abramovich, il Chelsea è diventato una delle squadre più grandi e di maggior successo nel calcio mondiale. Ha avuto un costo enorme da quando la squadra ha perso circa $ 1 milione a settimana da quando Abramovich, un allora sconosciuto uomo d’affari russo, ha preso il controllo della squadra nel 2003.

Radcliffe ha suggerito che la ricchezza personale potrebbe superare la ricchezza di Abramovich e che è disposto a fare lo stesso. La sua offerta potrebbe non essere disponibile per i tre offerenti già presi in considerazione dal Rain Group, con la banca commerciale Chelsea con sede a New York elencata per gestire la vendita. L’arrivo di Radcliffe ha migliorato quel processo, ma sceglierlo può rendere le vendite più veloci di quanto non fosse.

Qualsiasi vendita richiederebbe l’approvazione sia del governo britannico che della Premier League. Dopo il posto di Abramovich nell’elenco delle sanzioni, il governo britannico deve rilasciare una licenza simile a quella autorizzata dal Chelsea ad operare e la Premier League deve riconoscere tutti i nuovi proprietari.

Come parte della sua offerta, Radcliffe ha impegnato 2,5 2,5 miliardi, o 3,1 miliardi di dollari, alla Fondazione per il “Sostenere le vittime di guerra”. Il linguaggio è simile a quello usato da Abramovich quando annunciò per la prima volta la vendita del club. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.