SpaceX spingerà la navicella spaziale verso nuovi limiti durante il terzo volo di prova

SpaceX opera secondo una filosofia di test iterativo, utilizzando ogni missione per migliorare quella successiva. Di conseguenza, la società guidata da Elon Musk mira a spingere ancora di più il suo gigantesco razzo sperimentale, Starship, durante il suo terzo volo di prova, che potrebbe avvenire entro questa settimana.

Probabilmente mancano poche ore al terzo test di volo integrato dell'enorme razzo Starship di SpaceX, con il lancio dalla base stellare di Boca Chica, in Texas, la mattina di giovedì 14 marzo. La trasmissione in diretta sarà disponibile su Xcon la trasmissione che inizierà alle 7:30 ET e il lancio che avverrà intorno alle 8:00 ET.

Almeno questo è il piano. SpaceX deve ancora ottenere una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration. Tuttavia, la società sta andando avanti come se l’affare fosse fatto, installando il sistema di terminazione del volo del missile (FTS) e lanciando richieste ai media per installare telecamere.

Per il terzo volo, SpaceX è pronta ad affrontare alcuni traguardi difficili. La navicella spaziale rimane un razzo sperimentale e, come tale, il successo non è garantito. Sono stati effettuati i due voli di prova precedenti 20 aprile E 18 novembre L'anno scorso ciò ha portato alla distruzione prematura del razzo a due stadi, ma ogni volo fa avanzare l'azienda nel processo di sviluppo.

“Questo approccio di sviluppo rapido e iterativo è stato la base per tutti i principali sviluppi innovativi di SpaceX, tra cui Falcon, Dragon e Starlink”, ha affermato la società. Lui spiega Nella sua pagina di lancio. “Il miglioramento iterativo è essenziale mentre lavoriamo per costruire un sistema di trasporto completamente riutilizzabile in grado di trasportare sia l’equipaggio che il carico nell’orbita terrestre, aiutare l’umanità a tornare sulla Luna e, infine, viaggiare su Marte e oltre”.

Durante il secondo test, ad esempio, la Starship ha volato per un tempo doppio rispetto al primo test e il razzo da 400 piedi (122 m) ha eseguito una manovra di lancio a caldo per migliorare la separazione degli stadi, consentendo allo stadio superiore di volare autonomamente per circa sette minuti. e persino raggiungere lo spazio, il primo del suo genere per un veicolo di lancio. Ma entrambe le fasi fallirono. La distruzione del booster Super Heavy venne attribuita ad un filtro intasato, mentre la causa del guasto dello stadio superiore fu considerata una perdita di ossigeno liquido. Nel complesso, l’indagine della FAA, guidata da SpaceX, Sono state identificate 17 azioni correttive Richiesto prima della terza prova di volo.

Fasi chiave del terzo test di volo integrato della Starship. Grafico : SpaceX

SpaceX ha fissato diversi obiettivi chiave per il terzo volo. Oltre alla riuscita ascesa e combustione di entrambi gli stadi, la società prevede di aprire e chiudere il portello del carico utile dell'astronave, ottenere la prima riaccensione del motore Raptor nello spazio ed eseguire un rientro controllato dell'astronave.

Come parte di $ 53,2 milionipunto di svolta“In un contratto con la NASA, anche SpaceX prevede di farlo Dimostrazione del trasporto di carburante Mentre lo stadio superiore è nello stadio costiero. Alla fine, SpaceX prevede di utilizzare le “petroliere” di Starship per il rifornimento orbitale, utilizzando un approccio simile al rifornimento aereo. Per la prossima dimostrazione, circa 10 tonnellate di ossigeno liquido verranno trasferite da un serbatoio all'altro, un'impresa mai raggiunta prima su questa scala. Questo test non vedrà due veicoli Starship incontrarsi nello spazio, ma SpaceX e la NASA vedono il test come un passo cruciale nello sviluppo della tecnologia necessaria.

Questo volo di prova vedrà anche la navicella volare su un percorso diverso rispetto ai due precedenti. Invece di atterrare nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii, lo stadio superiore mirerà ad atterrare nell’Oceano Indiano. “Questa nuova traiettoria di volo ci consente di sperimentare nuove tecnologie come la combustione del motore nello spazio massimizzando al tempo stesso la sicurezza pubblica”, ha affermato SpaceX.

Il prossimo volo conterrà: Sistema di riflettore di fiamma recentemente implementato, o sistema a diluvio d'acqua, che si è rivelato efficace durante il secondo test di volo e doveva attivarsi circa 10 secondi prima del decollo. Al secondo segno del T-3, tutti i 33 motori del Raptor si accenderanno, ponendo le basi per una sequenza critica di eventi. Il volo raggiungerà la sua massima pressione aerodinamica, nota come MaxQ, 52 secondi dopo il lancio. Successivamente, il booster raggiungerà il Most Engine Stop (MECO), con la maggior parte dei motori che si spegneranno in 2 minuti e 42 secondi (e sì, avete letto bene: è “most” e non “major” spento, come con molti motori che gli uccelli durante questa fase il raptor sarà ancora in fiamme.) Questa sarà immediatamente seguita dalla stadiazione a caldo e dalla separazione delle fasi dopo soli due secondi.

L'inizio del booster è previsto tra 2 minuti e 55 secondi. Se a questo punto il booster funziona ancora, smetterà di funzionare dopo 3 minuti e 50 secondi. La discesa del booster inizierà quindi a 6 minuti e 46 secondi, con l'obiettivo di atterrare nelle acque calme del Golfo del Messico dopo sette minuti dall'inizio della missione. Sia il booster Super Pesante che lo stadio superiore dell'Astronave dovrebbero essere completamente riutilizzabili, ma mentre lo stadio superiore ha già dimostrato questa capacità, il Super Booster deve ancora fare lo stesso.

Nel frattempo, la navicella spaziale sarà in traiettoria verso l'Oceano Indiano. È previsto lo spegnimento del motore della navicella spaziale Starship per 8 minuti e 35 secondi dopo il lancio, seguito dal rientro atmosferico e da un atterraggio di fortuna pianificato nell'Oceano Indiano. Bruciare il pianerottolo del palco superiore non sembra far parte del piano.

Queste tempistiche presuppongono, ovviamente, una missione di successo. Il fallimento può accadere in qualsiasi momento, ma si spera che non accada. Con due voli già al suo attivo, sarà interessante vedere fino a che punto SpaceX potrà arrivare con il suo rivoluzionario razzo gigante.

