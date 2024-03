Le fonti dicono che i Ravens firmeranno l'RB Derrick Henry dei Titans

OWINGS MILLS, Maryland – Il giocatore più produttivo della NFL negli ultimi dieci anni si unirà all'attacco veloce n. 1 della lega.

I Baltimore Ravens hanno raggiunto un accordo biennale da 16 milioni di dollari con Derrick Henry, riferiscono fonti ad Adam Schefter di ESPN. L'accordo potrebbe valere fino a 20 milioni di dollari, compresi 9 milioni garantiti nel primo anno, hanno detto fonti a Schefter.

L'accordo accoppia il due volte campione della NFL con l'MVP in carica della lega, il quarterback Lamar Jackson. I Ravens hanno provato a scambiare per Henry prima della scadenza commerciale dell'anno scorso.

Henry, 30 anni, è rimasto disponibile sul mercato dei free agent più a lungo del previsto. Prima che Henry si unisse a Baltimora, altri 10 agenti liberi raggiunsero accordi nei primi due giorni della finestra di negoziazione della NFL.

I Ravens, che la scorsa stagione guidarono la NFL con 2.661 yard di corsa, avevano bisogno di un running back iniziale perché JK Dobbins e Gus Edwards erano agenti liberi. Lunedì Edwards ha firmato un contratto biennale da 7 milioni di dollari con i Los Angeles Chargers.

Henry potrebbe alleviare il peso su Jackson, che ha guidato i Ravens nella corsa in ciascuna delle ultime cinque stagioni. Nelle sei stagioni di Jackson, solo un running back ha guadagnato più di 1.000 yard correndo a Baltimora (Mark Ingram nel 2019). Henry ha corso più di 1.000 yard in cinque delle sue ultime sei stagioni, inclusa una corsa da leader della NFL nel 2019 e nel 2020.

L'arrivo di Henry è la prima grande aggiunta dei Ravens nel libero arbitrio. Prima di raggiungere un accordo con Henry, i Ravens fecero firmare altrove sei dei loro free agent: Edwards (Chargers), la sicurezza Geno Stone (Bengals), il wide receiver Devin DuVernay (Jaguars), la guardia John Simpson (Jets), il cornerback Ronald Darby ( Giaguaro). ) e il linebacker Delshawn Phillips (Texas).

Henry si è consolidato come uno dei più grandi giocatori di sempre dei Titans durante i suoi otto anni di carriera nel Tennessee. Solo Eddie George (10.009) ha più yard di corsa delle 9.502 di Henry durante la sua carriera. I 90 touchdown di corsa di Henry sono pari ai running back della Hall of Fame Curtis Martin ed Eric Dickerson per il 13° posto.

Lunedì i Giants hanno lasciato Henry quando hanno firmato un contratto triennale con il running back Tony Pollard.

Nonostante abbia giocato dietro una linea offensiva debole, Henry è arrivato secondo nella NFL la scorsa stagione con 1.167 yard di corsa. Ha aggiunto anche 12 touchdown veloci. L'ultima partita di Henry della stagione 2023, in cui ha corso per 153 yard e ha segnato una media di 21,7 mph sul GPS, ha dimostrato che c'era ancora un ottimo calcio rimasto nella sua carriera.

Nel 2020, Henry è stato nominato Giocatore offensivo dell'anno della NFL, un All-Pro della prima squadra dell'Associated Press e, per la seconda stagione consecutiva, è stato nominato Giocatore di terra dell'anno FedEx dopo aver guidato la NFL con un record di franchigia A. -registrare 2.027 yard di passaggio. È diventato l'ottavo giocatore nella storia della NFL a superare le 2.000 yard in ricezione in una sola stagione. Le sue 2.027 yard di corsa gli hanno dato il quinto totale più alto nella storia della NFL dietro le 2.105 di Dickerson (1984), le 2.097 di Adrian Peterson (2012), le 2.066 di Jamaal Lewis (2003) e le 2.053 di Barry Sanders (1997).

Nel 2021, Henry ha guidato la NFL con 937 yard e 10 touchdown di corsa nelle prime otto settimane della stagione prima che un infortunio al piede facesse deragliare una potenziale seconda stagione di corsa di 2.000 yard. Henry è ancora al 10° posto nonostante abbia saltato nove partite.

Henry è stato selezionato per il Pro Bowl per la quarta volta nella sua carriera la scorsa stagione. I Giants lo hanno selezionato nel secondo round del draft 2016 in Alabama. Henry è stato il catalizzatore della vittoria dell'Alabama nel campionato nazionale nel 2015 quando ha vinto l'Heisman Trophy.

Toron Davenport di ESPN ha contribuito a questo rapporto.