L'Ascesa di Ronin richiede il ritorno al Gioiello Dimenticato

Mi sono divertito moltissimo con L'ascesa dei Roninil gioco d'azione open-world sui samurai di Team Ninja che verrà lanciato come esclusiva per PlayStation 5 il 22 marzo. Un gran numero di gatti da trovare e accarezzare, ma c'è anche molta libertà nel modo in cui vivi la tua vita durante il periodo Bakumatsu in Giappone (o gli ultimi anni del dominio dello Shogun). Ci sono echi dello studio Sucker Punch Productions Fantasma di TsushimaCerto, ma l'ultimo gioco di… Nioh E Wu Lung: dinastia caduta La squadra ha così tanto in comune con il gioco dei samurai di basso livello che probabilmente non ne hai mai sentito parlare. Si potrebbe dire che questo gioco misterioso doveva andare in questo modo L'ascesa dei Ronin puo correre.

Le sue vicende si svolgono nel Giappone del XIX secolo, L'ascesa dei Ronin Racconta la storia di una rivolta civile tra infezioni batteriche e disordini politici quando i coloni stranieri emergono per aprire il paese al commercio estero. Giochi nei panni di un ronin disordinato e senza nome che deve stringere legami con varie figure storiche per aiutare a guidare la direzione del futuro del Giappone. Il punto importante, quindi, è orientare la direzione dell'identità del Giappone. È una storia intrigante, piena di passione e furia mentre le fazioni in guerra si scontrano in una danza sanguinosa di proiettili e spade verso la liberazione. Lo adoro e ha senso perché. L'ascesa dei Ronin Mi ricorda Via del samuraiuna serie di giochi open world iniziata nel 2002 da Octopata viaggiatore acquisizione dello studio.

Via del samurai situazione L'ascesa dei RoninBase

Via del samurai È stato rilasciato nel 2002 per PS2 e PSP. Sviluppato da Acquire, è anch'esso ambientato nel Giappone del XIX secolo e ti farà giocare a Ronin un decennio dopo Bakumatsu. Coinvolto in una lotta per il potere tra gli abitanti del villaggio e una varietà di clan in lizza per il potere ora che lo shogunato Tokugawa è stato eliminato, formerai legami con una varietà di personaggi che influenzeranno la storia. Gli aspetti decisionali e di ambientazione della storia da soli sono sufficienti a sottolineare le loro somiglianze L'ascesa dei Ronin E Via del samuraiMa non finisce qui. (I due diventano più simili quando si arriva al 2010.) La Via del Samurai 4 Su PS3, un gioco ambientato durante la battaglia di Bakumatsu, mentre le forze americane ed europee tentano di forzare la nazione ad aprire i suoi confini.) Dalla varietà nella personalizzazione dei personaggi ai personaggi che incontri lungo il percorso, agli accampamenti occasionali, L'ascesa dei Ronin Sembra davvero un successore spirituale di Via del samurai.

Ciò è particolarmente vero se si confrontano i combattimenti in entrambi i giochi. Nel Via del samurai titoli, puoi creare la tua katana e personalizzare le mosse che usi da una varietà di stili di combattimento sbloccabili. Ce n'è per tutti i gusti: uno stile che enfatizza i colpi rapidi e i movimenti agili, uno stile che è tutto basato su potenza e pressione, uno stile che enfatizza le pescate veloci (ovvero Yaidolo stile di combattimento che scelgo sempre). L'ascesa dei Ronin Ha un sistema simile. Non puoi costruire una katana completamente nuova come fai tu Via del samuraiMa piace molto NiohCambiando posizione, puoi passare da un'ampia gamma di stili di combattimento, molti dei quali rispecchiano quelli esistenti Via del samurai (Come lo Iaido).

Il combattimento è soddisfacente in entrambi i casi L'ascesa dei Ronin E Via del samurai, con duelli appariscenti e smembramenti orribili che fungono da pilastri della loro meccanica. La sua profondità di personalizzazione ti consente di creare un personaggio Ronin che si adatta al tuo stile di gioco, fornendo un modo unico per inserirti nella storia. Regna, se vuoi L'ascesa dei Ronin O Solo giochi d'azione di samurai a mondo aperto In generale, allora dovresti dare Via del samurai Sparo. Questa serie ha ormai 20 anni, ma puoi sentire il DNA che condivide L'ascesa dei Ronin. Si può comprare La Via del Samurai 3 E 4 Su Steam a un prezzo piuttosto basso, oppure puoi prenderlo tu La Via del Samurai 3 Per $ 20 se hai ancora la tua Xbox 360. Ne vale la pena.

Ci sono molte cose che voglio dire a riguardo L'ascesa dei Roninma dovrai attendere finché non sarà completato Kotaku La recensione verrà rilasciata quando il gioco verrà lanciato il 22 marzo. Il combattimento, la storia, il mondo e il dramma mi hanno tenuto completamente catturato, nonostante l'intensa azione del mondo aperto. Non è del tutto Spiriti maligni, quindi non chiamatelo Soulslike. Questo non è del tutto vero Fantasma di Tsushima, quindi non chiamarlo clone. Invece, pensaci L'ascesa dei Ronin Come un grande album del Team Ninja.