YouTuber riceve oltre 500 rivendicazioni di copyright per la musica Nintendo

immagine : nintendo

Deoxys Prime, che gestisce un account YouTube con 165.000 abbonati e ospita tutti i tipi di colonne sonore di videogiochihanno rimosso l’intera libreria di musica Nintendo dopo Decine di clip audio vietate “mentre Ricevere Oltre 500 rivendicazioni di copyright della Trigger Corporation.

Non ospitavano caricamenti per album disponibili in commercio; Invece, come il resto del loro canale (Che abbiamo mostrato prima sul sito!), hanno caricato tracce audio complete su titoli come Mario Kart 8 E il Splatoon Preso direttamente dai giochi stessi. In una dichiarazione pubblicata su Twitter il 30 maggio, hanno scritto:

Con effetto immediato rimuoverò tutta la musica Nintendo dal mio canale. Con oltre 500 reclami e dozzine di brani bloccati nell’ultima settimana, è chiaro che non vogliono la loro musica su YouTube. Mi dispiace per tutti quelli a cui piace la loro musica, ma non ho molta scelta. Non ho intenzione di eliminare il mio canale e il resto delle tracce non Nintendo rimarranno per il prossimo futuro. È frustrante ma, come ho detto prima, alla fine la loro scelta è vietare la loro musica sulla piattaforma. Buona fortuna a chiunque abbia ancora musica Nintendo su YouTube. Gran parte di quella colonna sonora non ha mai avuto pubblicazioni ufficiali. Ma come il modo in cui i canali più grandi del mio sono stati colpiti prima che finissero per essere sostituiti anche in questo modo.

In un messaggio di follow-up pubblicato sulla loro pagina YouTube, hanno detto:

Ancora una volta, scusate l’inconveniente che ciò causerà, mi piace ascoltare la musica di Nintendo qui proprio come fate tutti voi, ma non ha senso continuare così. Come sempre potete seguirmi su Twitter Per qualsiasi ulteriore aggiornamento e come promemoria generale, se vedi delle tracce audio rimosse sul mio canale, è sempre lecito ritenere che siano state per motivi di copyright. Rispetta il loro diritto a farlo, ma per favore continua anche a spingere Nintendo a pubblicare la loro musica nei formati ufficiali, perché non c’è motivo per cui questa colonna sonora dovrebbe sparire per sempre. Grazie.

G/O Media potrebbe ricevere commissioni 30-Day Free Trial Homer Learn & Grow Program Stimulate your kids’ minds

Your little ones are glued to the screen, and that’s a reality we have to accept. But what if they could learn and grow while watching videos and playing games? Create a foundation for learning with this free trial.

Some of the soundtracks that have been taken down include those for the Smash series, Donkey Kong Country games, Wind Waker, F-Zero series and most of the modern Mario and Mario Kart games.

Like they say, Nintendo, if you’re going to do this please at least release these soundtracks in official formats (albums! Spotify!), because I am getting Sono così stanco di dover collegare questo vecchio post Tutto il tempo.

Questa non è la prima volta che Nintendo ha preso di mira un importante canale musicale ultimamente. Torna a gennaio GilvaSunner ha ricevuto più di 1.300 divieti di copyright, dicendo all’epoca “Non sono… né arrabbiato né sorpreso che Nintendo l’abbia fatto, ma penso che sia un po’ deludente che non ci sia quasi un’alternativa”.