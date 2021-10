Gudlo: Manjin, il cinema “crea una bella coppia” combatte i costi e l’agenda fiscale dei democratici

Fox Business Host Larry Goodlow Moderatamente elogiato Democratico Sen. Joe Mancin e Kirsten Cinema”Rapporti USAContro il massiccio disegno di legge sulla spesa sociale del loro partito per “mantenere il forte” martedì.

PSAKI è poi arrivata al punto di non offrire alcuna spiegazione che ‘non accadrà nulla’ perché non costerebbe nulla.

Larry Goodlow: Avrei potuto dirlo un mese o due fa, ma non è successo. Manji e Cinema funzionano bene. Mi piacciono entrambi. Manjin non vuole spendere, il cinema non ha bisogno di tasse, quindi fanno una bella coppia, tengono bene il castello. Ora, non voglio più spendere soldi, giusto? Non mi interessa se sono un trilione di cinque o un trilione, non voglio più spendere soldi. Ma io presto a loro, e per due cose, cosa più importante, presto Munch. Numero uno, questa elettricità pulita è una prestazione materiale di emergenza. Lo tira fuori perché è del West Virginia. Entro il 2035 sarebbero state le reti elettriche prive di carbonio a distruggere questo paese se avessimo fatto qualcosa del genere. In secondo luogo, sottolinea i diritti presenti e futuri che devono essere debitamente verificati e che hanno un impiego. Questi sono principi importanti. E come ha detto Rand Paul, questo è più importante dei numeri principali, che saranno telefonati e inventati perché cercheranno di spendere quello che vogliono spendere per 10 in tre o cinque anni. È permanente. La cosa principale è il contenuto delle politiche sul benessere sociale, i diritti, il Green New Deal.

Guarda l’intervista completa qui sotto: