I figli di Angelina Jolie indossano i suoi vecchi vestiti sul tappeto rosso “eterno”

È una famiglia eternamente alla moda.

Angelina Jolie ha portato cinque dei suoi sei figli alla premiere di “Eternal” lunedì sera, con un look vintage che l’intero gruppo ha strappato dall’armadio della madre.

La figlia maggiore Zahara, 16 anni, brillava nelle perline d’argento dell’abito di Eli Saab Haute Kochhar che Jolie, 46 anni, indossava per gli Oscar 2014.

Shiloh, 15 anni, è apparsa come una versione modificata dell’abito sottoveste marrone di Gabriella Hearst, sua madre Indossato a Parigi all’inizio di quest’anno, Ora con orlo asimmetrico e scollo piegato.

Maddox, 20 anni, è diventato classico con un completo nero, mentre Vivienne, 13 anni, ha optato per un abito color crema al ginocchio con maniche fluttuanti.

Inoltre, Knox, 13 anni, indossava una gonna a righe verdi e nere.

Eli Saab Hot Coat Gown della madre di Zahara, Angelina Jolie, acquistato per gli Oscar 2014. Magia del cinema

“Tutti i miei figli hanno mischiato vintage e il mio vecchio costume da Oscar. Abbiamo fatto tutti vintage e aggiornato le mie vecchie cose”, Jolie Detto ET Sul tappeto rosso.

Il vincitore dell’Oscar ha sbalordito l’ensemble di Corset e Payman, che indossava se stesso in marrone, mentre si avvicinava con gioielli vintage Tiffany & Co.

Il polsino d’oro scintillante della stilista di Austin, Texas, Nina Bernardo ha completato il suo look, che ha catturato il famoso fagotto della star e le ha coperto la guancia.

Uno sguardo più da vicino al lip cuff personalizzato di Angelina Jolie. Magia del cinema

“Non ci posso credere!!! Abbiamo creato il mio lip cuff personalizzato per @angelinajolie da indossare alla premiere di velMarvelstudios Eternals e stasera mi manca quando vedo tutto questo look che si unisce. Eruttato su Instagram. “È insicuro!”

All’evento, Jolie ha scherzato sul fatto che aveva un vestito che non avrebbe fatto la fila per prendere in prestito i suoi figli: il suo secondo vestito da supereroe in pelle dorata dal nuovo film.

“Vorresti vedere tua madre indossarlo?” Jolie ha chiesto a ET. “Non lo so, non hanno visto il film, ma tua madre entra con un vestito di spandex dorato e capelli dorati. Dicono: ‘Cosa stai facendo per vivere? Cosa stai? Riprenditi la camicetta. ‘

Angelina Jolie e i suoi figli sul tappeto rosso alla premiere di “Eternal”. Magia del cinema

Jolie condivide i suoi sei figli – incluso Box di 17 anni – che non hanno partecipato alla premiere di “Eternal” con l’ex marito Brad Pitt.