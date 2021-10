La Corea del Nord testa il primo missile del sottomarino in due anni

Con i suoi missili balistici intercontinentali, i missili balistici lanciati da sottomarini nordcoreani rappresentano una delle più grandi minacce militari per gli Stati Uniti e i suoi alleati regionali perché potrebbero estendere la portata dei missili nucleari del nord. Gli SLBM sono anche difficili da rilevare in anticipo.

Testato in Corea del Nord Tre missili balistici intercontinentali Hwasong Nel 2017. Dopo l’ultimo test come questo, ha detto che ora potrebbe colpire gli Stati Uniti fuori dal continente con una bomba nucleare. Allo stesso tempo, il paese sta sviluppando un sistema invisibile per fornire le sue armi nucleari attraverso l’SLPM.

C’era la Corea del Nord Il sottomarino Pukguksong testa i missili balistici Dal 2015. Ha condotto il suo ultimo test SLPM nell’ottobre 2019, lanciando il suo missile Buccaneer-3 sulla sua costa orientale. Durante le ultime parate militari a Pyongyang ottobre e A gennaio, Anche quello Sarà mostrato Due versioni aggiornate ma non testate dei suoi missili Pukuksang, noti come Pukuksang-4 e Pukuksang-5. North ha chiamato il Pukguksong-5 un SLBM “strategico”, indicando che è stato progettato per trasportare un’arma nucleare.

Non è chiaro se gli SLPM lanciati nel nord negli ultimi anni siano stati sparati da un vero sottomarino o da una piattaforma sottomarina. La Corea del Nord aveva l’unico sottomarino costruito per lanciare un missile balistico, con un solo tubo missilistico a bordo. Il paese si sta costruendo Uno nuovo Con maggiori capacità.

Martedì, i funzionari della sicurezza sudcoreani non hanno rivelato se pensavano che uno dei due nuovi SLPM a nord o il nuovo sottomarino che stava costruendo fosse coinvolto in un recente test.