Thor: Love and Thunder, Dr. Strange 2 e altri film Marvel ritardati dalla Disney

Lunedì la Disney ha svelato un elenco rivisto dei film in uscita per il 2028, spingendo molti indietro Universo cinematografico Marvel Avventure in pochi mesi. Originariamente Multiverse of Madness presentava il Dr. Strange, in arrivo il 6 maggio anziché il 6 maggio Data di uscita del 25 marzo.

Thor: Love and Thunder arriva nei cinema l’8 luglio

Il sequel di Captain Marvel The Marvels Land uscirà il 17 febbraio 2023, mentre Ant-Man and Wasp: Quantum Mania uscirà il 28 luglio 2023. Guardiani della Galassia Wall. 3 ha la data di uscita del 5 maggio 2023.

Due film Marvel del 2023 senza titolo sono stati rimossi dal programma e un altro uscirà il 3 novembre 2023.

Al di fuori della Marvel, il quinto film di Indiana Jones senza titolo è stato posticipato di quasi un anno dal 29 luglio 2022 al 30 giugno 2023. Harrison Ford, che suona in India dal 1981 Cavalieri dell’Arca Perduta, Avrà quasi 81 anni quando verrà rilasciato.