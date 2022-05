Aereo scompare in Nepal con 22 persone a bordo

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

Gli sforzi aerei e di terra riprenderanno in mattinata, secondo un portavoce dell’esercito Ha detto su Twitter alle 7

Il Nepal ha sospeso le attività di ricerca e soccorso per un aereo che trasportava 22 persone scomparse domenica. Un portavoce dell’esercito ha citato “la perdita di luce del giorno e il maltempo” per il commento.

Il portavoce dell’esercito del Nepal Egli ha detto Intorno alle 14, il personale militare e gli elicotteri stavano “cercando di localizzarli”. [the] L’aereo, che si pensava fosse “dentro e intorno a Leyt”, si trovava a circa 22 miglia a sud di Jomsom.

Ma domenica l’Autorità per l’aviazione civile del Nepal ha dichiarato in un comunicato stampa che almeno un elicottero di ricerca era tornato a Jomsom “a causa delle cattive condizioni meteorologiche, senza specificare l’ubicazione dell’aereo”. secondo a Reuters.

“Gli elicotteri sono pronti a decollare per la ricerca da Kathmandu, Pokhara e Jomsom non appena il tempo migliorerà”, hanno affermato le autorità aeronautiche in una nota. “Le squadre di ricerca dell’esercito e della polizia sono partite verso il sito”.