Ikea manda avvocati a cercare uno sviluppatore indipendente per realizzare un gioco horror su un negozio di mobili

Ikea ha emesso un ordine di cessazione e desistere a uno sviluppatore horror indipendente che insiste nel cambiare il gioco horror inedito nel tentativo di impedire che la pressione e allo stesso modo i giocatori lo confrontino con le sue serie di mobili globali.

Negozio chiuso Quello che vi abbiamo detto circa due settimane fa – Una straordinaria combinazione di The Forest (che ha visto recentemente il rinvio di “I Figli della Foresta”) e la monotonia della vita quotidiana, e proviene dallo sviluppatore indipendente Ziggy.

Sebbene non utilizzi nessuno dei prodotti, nomi o marchi registrati di Ikea, Ikea ritiene che lo sviluppatore stia violando i suoi diritti d’autore e ha inviato lo studio legale di New York Fross Zelnick. Pertanto, Ziggy – che risiede nel Regno Unito – ha dieci giorni per apportare modifiche o affrontare un’azione legale.

“Gli avvocati dell’IKEA mi hanno contattato in merito a The Store is Closed”, Ziggy cinguettarecollega l’articolo in Kotaku.

“Avrei passato l’ultima settimana di Kickstarter a preparare un aggiornamento per tutti i nuovi alpha tester. Ma ora devo rinnovare completamente l’aspetto del gioco in modo da non essere citato in giudizio”.

Quando gli è stato chiesto se avesse progettato intenzionalmente il negozio o i suoi contenuti pensando a IKEA, Ziggy ha detto: “Ho acquistato pacchetti di mobili generici per realizzare questo gioco”.

Ikea non è convinto, però.

“Il tuo gioco utilizza un’insegna blu e gialla con un nome scandinavo nel negozio, edificio squadrato blu, magliette gialle verticali identiche a quelle indossate dal personale Ikea, percorso grigio sul pavimento, mobili che ricordano i mobili Ikea e segnaletica del prodotto che assomiglia alla segnaletica Ikea”, insistono i documenti legali. . “Tutto quanto sopra indica immediatamente che il gioco si svolgerà nel negozio Ikea”.

Gli avvocati sostengono anche che anche quando la stampa di gioco non entra in contatto diretto con Ikea, i lettori hanno: “Inoltre, molti commenti dei lettori di queste storie fanno l’associazione con i negozi Ikea”, si legge nella lettera.

Per coloro che desiderano saperne di più su The Store is Closed, Ziggy ha creato un profilo Kickstarter Page, ed è pronto per essere lanciato su PC, Xbox Series XS e PS5. Potresti Inseriscilo ora nella tua wishlist su Steam.