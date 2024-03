Capcom parla delle prestazioni PC di Dragon's Dogma 2 e del contraccolpo delle microtransazioni

Dragon's Dogma 2 è uno dei giochi più attesi dell'anno e, secondo molti, l'esperienza è all'altezza delle aspettative. Il gioco ha ricevuto ottime recensioni dalla maggior parte dei critici, di cui 9 su 10 da parte nostra. Ma ora che è uscito, gli streamer di Steam hanno bombardato il gioco di ruolo con recensioni negative a causa delle sue prestazioni di lancio problematiche e delle microtransazioni del primo giorno.

In termini di problemi di prestazioni, i giocatori di Steam hanno segnalato problemi come cali di frame rate, blocchi e arresti anomali. Capcom ha riconosciuto questi problemi in a Post del blog di Steam Dice: “A tutti coloro che attendono con impazienza questo gioco, ci scusiamo sinceramente per qualsiasi inconveniente”, e aggiunge: “Stiamo indagando e risolvendo problemi critici come arresti anomali e blocchi. Affronteremo arresti anomali e correzioni di bug iniziando da quelli con il livello più alto priorità nelle patch future.” vicino.

Per quanto riguarda i problemi di frame rate, Capcom ha scritto,

“Una quantità significativa di utilizzo della CPU viene assegnata a ciascun personaggio e viene calcolato l'impatto della loro presenza fisica in diverse aree. In alcune situazioni in cui compaiono più personaggi contemporaneamente, l'utilizzo della CPU può essere molto elevato e può influenzare il frame rate. Siamo consapevoli che in tali situazioni, le impostazioni che riducono il carico della GPU potrebbero avere un impatto limitato al momento; tuttavia, stiamo cercando modi per migliorare le prestazioni in futuro.

Le versioni per console hanno i loro problemi di frame rate, come ha notato lo scrittore Jesse Vitelli nella nostra recensione, dove ha osservato: “Le battaglie su larga scala sono quelle in cui vedrai che le prestazioni su console subiscono un grande successo. Quando avevo più nemici sullo schermo, Il pedone lancerebbe un grande incantesimo e il frame rate diminuirebbe drasticamente.

Anche le microtransazioni nel gioco hanno suscitato indignazione. Oltre a vendere Rift Crystals, la valuta del gioco, i fan sono sconvolti dal fatto che il gioco venda utili attrezzature per l'esplorazione come Portcrystals, punti di viaggio veloce che puoi posizionare in una destinazione scelta (anche se hai ancora bisogno di un altro oggetto, Ferrystones, per usarlo, che non è in vendita). . Capcom vende anche il libro Art of Metamorphosis, un oggetto che consente ai giocatori di ridisegnare i propri personaggi e far rivivere oggetti (Wakestones). Puoi acquistare tutti questi oggetti contemporaneamente nel “A Boon for Adventurers – New Journey Pack”, incluso nell'edizione Deluxe del gioco.

Capcom ha affrontato questi reclami nello stesso post sul blog, sottolineando che i seguenti oggetti possono essere ottenuti durante il gioco normale:

Arte della trasformazione – Editor di personaggi

Incenso incrinato contrastante: cambiamento delle tendenze del pedone

Portcrystal: indicatore di posizione di curvatura

Wexton: riportare in vita i morti!

500 Cristalli Rift / 1500 Cristalli Rift / 2500 Cristalli Rift – Punti che devono essere spesi fuori dal Rift

Chiave della prigione temporanea: jailbreak!

Segnalatori fumogeni Harpysnare – Oggetto esca per arpia

Se desideri importi extra per uno qualsiasi di questi articoli, hai la possibilità di pagarli con soldi veri invece di ottenerli alla vecchia maniera, quindi sono comodi salti opzionali. Sebbene sia del tutto comprensibile il motivo per cui i giocatori sarebbero arrabbiati a prescindere, questo è del tutto normale per i titoli Capcom. nei giorni scorsi vampiro E Cacciatore di mostri I giochi, ad esempio, offrono tutti microtransazioni di scala simile e hanno incontrato una resistenza relativamente scarsa, se non nulla.

Tuttavia, i fan sono sorpresi dalla loro apparizione in Dragon's Dogma 2 e, senza contesto su quanto rari o facili siano questi oggetti da ottenere, alcuni giocatori credono che il design intenzionalmente difficile/scomodo del gioco abbia lo scopo di spingere i giocatori verso questi acquisti per fare il possibile. processo di acquisto più semplice. competenza. Altri citano semplicemente il vecchio argomento secondo cui i giochi a prezzo pieno ($ 69,99 nel caso di Dragon's Dogma 2) non dovrebbero affatto addebitare soldi extra per gli oggetti di gioco.

Oltre ai suddetti problemi di prestazioni, i giocatori scontenti hanno inondato il gioco di recensioni negative al punto che attualmente ha una valutazione “per lo più negativa” su Steam poche ore dopo il lancio. Nonostante questa iniziale accoglienza fredda, non sembra che Capcom cambierà i suoi piani di monetizzazione al momento.

Dragon's Dogma 2 è ora disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series