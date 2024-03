Kate Middleton ha detto di avere un cancro e di essere sottoposta a chemioterapia

Kate, principessa del Galles, Ha detto in un videomessaggio pubblicato venerdì che le era stato diagnosticato un cancro e che era sottoposta a chemioterapia, due mesi dopo aver subito un intervento chirurgico addominale “importante”.

Il tipo di cancro non è stato rivelato. Ha iniziato la chemioterapia alla fine di febbraio e l'annuncio arriva mentre anche suo suocero, Re Carlo, è sottoposto a cure contro il cancro.

“Questo è stato ovviamente un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra piccola famiglia”, ha detto Kate, 42 anni, nel video, girato a Windsor lo scorso ottobre. 23. Mercoledì. “Come puoi immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento.”

Il cancro è stato scoperto durante gli esami postoperatori dopo l'intervento Intervento chirurgico addominale a metà gennaio“Kate ha detto.

Kate lo ha descritto come un “importante intervento chirurgico addominale” e ha detto nel suo video: “All'epoca si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa”.

Non è stato rivelato il tipo di intervento chirurgico a cui è stata sottoposta.

“L'intervento è stato un successo”, ha detto Kate. “Tuttavia, gli esami effettuati dopo l'operazione hanno evidenziato la presenza di un cancro. La mia équipe medica mi ha quindi consigliato di sottopormi ad un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle prime fasi di questo trattamento.”

Al momento dell'intervento chirurgico di Kate, Kensington Palace disse che le sue condizioni non erano cancerose. Da allora il palazzo ha fornito poche informazioni sulle sue condizioni.

Kate ha detto: “Ci siamo presi un po' di tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis nel modo che fosse giusto per loro, e per rassicurarli che sarei stata bene.” “Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”.

Kate ha detto che avere suo marito, il Principe di Galles, al suo fianco “è una grande fonte di conforto e rassicurazione”.

“Ci auguriamo che tu capisca che come famiglia ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò. Ma per ora Devo concentrarmi sulla guarigione completa”, ha detto Kate. “Penso anche a tutti coloro le cui vite sono state colpite dal cancro. A chiunque si trovi ad affrontare questa malattia, in qualsiasi modo, si prega di non perdere la fede o la speranza. non sei solo.”

Kate tornerà ai suoi doveri ufficiali quando la sua squadra medica glielo permetterà.

Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato in un comunicato che i suoi pensieri sono rivolti a Kate e alla sua famiglia, aggiungendo: “Lei ha mostrato un enorme coraggio nella sua dichiarazione di oggi”.

“Nelle ultime settimane, è stata sottoposta a un attento esame e trattata ingiustamente da alcuni settori dei media in tutto il mondo e sui social media. Quando si tratta di questioni di salute, come tutti gli altri, dovrebbe avere privacy per concentrarsi sul suo trattamento ed essere con la sua amorevole famiglia.” “So di parlare a nome dell'intero Paese augurandole una guarigione completa e rapida e non vedo l'ora di vederla di nuovo in azione quando sarà pronta.”

L'annuncio di venerdì arriva dopo che diversi membri del personale della clinica londinese, dove Kate è stata ricoverata a gennaio, sono sotto indagine per presunto tentativo di accedere alle cartelle cliniche della principessa del Galles.

Anche questo annuncio arriva settimane dopo Ha sofferto di polemiche sul fotoritocco.

Kate ha celebrato la Festa della Mamma nel Regno Unito il 10 marzo. Condividendo una foto su X Sorride, circondata dai suoi tre figli. La foto è stata la prima foto ufficiale di Kate vista dal pubblico da dicembre.

La foto è stata scattata da diverse agenzie di stampa internazionali, tra cui Associated Press, Reuters, Getty Images e Agence France-Presse.

Tali agenzie hanno successivamente ritirato la foto, affermando che potrebbe essere stata modificata da membri della famiglia reale prima di pubblicarla.

L'Associated Press ha affermato che “la fonte aveva manipolato l'immagine in un modo che non soddisfaceva gli standard della fotografia AP”.

Kate ha detto il giorno dopo La sua foto per la festa della mamma è stata modificata e lei si è scusata per l'eventuale “confusione” causata dalle modifiche.

“Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto sperimento con il editing”, ha detto in una dichiarazione su Canale X. “Volevo esprimere le mie scuse per l'eventuale confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri.”

Nel frattempo, il suocero di Kate, Anche il re Carlo è in cura Per un tipo sconosciuto di cancro.

Il 5 febbraio il palazzo ha annunciato la diagnosi di cancro del re, arrivata dopo il trattamento per l'iperplasia prostatica benigna.

Il tipo di trattamento non è stato rivelato.

A febbraio il Primo Ministro aveva dichiarato alla BBC che il cancro del re era stato “preso in anticipo”.