Biden sta cercando di trasformare in boomerang l’argomentazione del “sei bravo” contro Trump

L’ex presidente Trump e la sua campagna elettorale davanti agli elettori erano semplici: stai meglio di quattro anni fa?

Ma quando Trump ha posto la domanda a Truth Social questa settimana, si è attirato il ridicolo dei democratici e di altri critici.

“Marzo 2020 è un ottimo momento per tutti per essere famosi”, ha scritto il senatore Tim Kaine (D-Va.) su X, precedentemente noto come Twitter.

“D'altra parte, stavamo accumulando carta igienica 4 anni fa in questa data”, ha scritto su X Alyssa Farah Griffin, direttrice delle comunicazioni di Trump alla Casa Bianca nel 2020 e in un'amara rottura con l'ex presidente.

La campagna Biden è stata lanciata giovedì Pubblicità digitale “Are You Alright” di Trump inizia con un post social basato sui fatti e presenta filmati di pazienti negli ospedali, medici che indossano indumenti protettivi e americani che fanno la spesa. L'annuncio termina con la parola “sì”.

La frase “stai meglio” è tradizionale per i candidati che corrono contro un presidente in carica, ma potrebbe non essere così semplice per Trump, che era in carica quattro anni fa quando la pandemia di coronavirus attanagliava il paese.

I sondaggi mostrano che gli elettori si fidano ancora di più di Trump che del presidente Biden su questioni come l’economia e l’immigrazione. Ma la campagna di Biden è ansiosa di ricordare agli elettori che quattro anni fa i mercati finanziari crollarono, il bilancio delle vittime negli Stati Uniti aumentò e gli americani furono invitati a rimanere in casa e a limitare i contatti personali.

“Spero che tutti nel Paese si prendano un momento per ripensare a com'era nel marzo del 2020, quando il Covid arrivò in America e Trump era presidente”, ha detto Biden mercoledì durante una raccolta fondi a Dallas, suggerendo il post sui social media di Trump.

“I pronto soccorso degli ospedali sono stracolmi. I primi soccorritori mettono a rischio la propria vita. Gli infermieri indossavano sacchi della spazzatura per proteggersi”, ha continuato. “Gli obitori furono allestiti non solo in ospedale ma anche all’esterno. E i propri cari muoiono da soli.

Gli alleati di Trump non si tirano indietro dalla loro affermazione secondo cui gli americani non stanno meglio di quattro anni fa. Sostengono che l’aumento dell’immigrazione lungo il confine meridionale e l’inflazione particolarmente elevata sono segnali che molti americani sono pronti a reagire e a tornare alle politiche di Trump.

Laura Trump, nipote dell'ex presidente e co-presidente del Comitato nazionale repubblicano (RNC), ha dichiarato a Fox News all'inizio di questo mese che gli americani “possono facilmente confrontare quanto sia stata bella la loro vita con Donald Trump”.

Il conduttore di Fox News Sean Hannity ha sostenuto questa settimana che i democratici “non vogliono parlare di questo… stai meglio di 4 anni fa perché non hanno una buona risposta”.

Il presidente della RNC Michael Whatley ha sostenuto all'inizio di questo mese che “non siamo in una posizione più forte di quella di quattro anni fa”. Ma quando gli è stato chiesto se gli americani stessero meglio rispetto a quattro anni fa, ha risposto in modo incerto, prima dicendo no, poi sì, infine dicendo che il Paese starebbe meglio sotto Trump che sotto Biden.

L’errore di Watley è stato un segno di quanto il dibattito sarà complicato per i repubblicani, poiché ricorda agli elettori quanto siano andate male le cose per gran parte del 2020 a causa della pandemia.

All’inizio di aprile 2020, gli Stati Uniti hanno segnalato più di 1.000 decessi al giorno a causa di COVID-19. Gli ospedali erano sempre più sovraccarichi e le catene di approvvigionamento erano tese mentre i funzionari della Casa Bianca esortavano il pubblico a mantenere la calma e a non accumulare scorte.

Il mercato azionario è crollato il 13 marzo 2020, segnando la più grande perdita giornaliera della storia e la più grande perdita percentuale dal 1987.

Trump è stato al centro di diversi momenti controversi nella primavera del 2020, incluso quando ha dato un 10 su 10 per la sua risposta alla pandemia a marzo e quando ha suggerito l’esposizione al calore e ai disinfettanti ad aprile. Corona virus.

Alcuni strateghi hanno minimizzato l’importanza della risposta di Trump alla pandemia nelle prossime elezioni, affermando che la maggior parte degli elettori esaminerà il suo primo mandato per intero e deciderà di stare meglio, economicamente o meno.

“Non credo che la pandemia abbia un impatto così grande. È un evento di punta che ha commosso le persone”, ha detto lo stratega repubblicano Alex Conant. “Penso che si possano indicare altre cose che stavano accadendo nel 2020, quanto eravamo divisi, le proteste, le elezioni controverse che si sono concluse il 6 gennaio, il che penso potrebbe aiutare Biden”.

A meno di otto mesi dal giorno delle elezioni, i sondaggi mostrano una corsa serrata negli stati campo di battaglia tra Trump e Biden. Ma nonostante le turbolenze economiche del 2020, i sondaggi indicano anche che molti elettori si fidano maggiormente di Trump sulle questioni chiave.

UN Sondaggio di notizie della CBS Il 65% degli elettori rilasciati all’inizio di marzo considera buona l’economia di Trump in retrospettiva, rispetto al 38% che vede l’economia allo stesso modo sotto Biden.

Nello stesso sondaggio, il 46% degli elettori ha valutato la presidenza di Trump come buona o eccellente, mentre il 53% l’ha valutata come giusta o scarsa.

“Penso che la gente vedrà gli anni di Trump nel loro insieme piuttosto che prenderli alla lettera”, ha detto Sarah Matthews, ex portavoce di Trump alla Casa Bianca che è stata critica nei confronti dell'ex presidente. “Non credo che la loro mente si rivolga immediatamente alla pandemia, penso che vedano la pienezza degli anni di Trump.”

Ma Biden e la sua campagna hanno chiarito che citeranno la gestione della pandemia da parte di Trump come un atto d’accusa più ampio contro la sua capacità di guidare la nazione in tempi di crisi. Questo messaggio potrebbe avere risonanza tra gli elettori alle prese con i disordini in Medio Oriente e la guerra in Ucraina, oltre agli avvertimenti dei democratici sulle minacce alla democrazia americana.

“Il problema non è tornare al punto in cui Trump aveva il Paese”, ha detto Biden mercoledì. “Vuole prenderci adesso. Guarda cosa sta dicendo. Spero che lo prenderemo tutti sul serio. Lo dice sul serio. Per quanto pazzesco possa sembrare, lo dice sul serio.