Gli Stati Uniti colpiscono Apple con una storica causa antitrust, accusando il colosso della tecnologia di soffocare la concorrenza

Washington Apple, una delle aziende più preziose e influenti al mondo, è illegalmente impegnata in comportamenti anticoncorrenziali nel tentativo di costruire un “fossato attorno al monopolio degli smartphone” e massimizzare i propri profitti a scapito dei consumatori, ha affermato il Dipartimento di Giustizia in una massiccia causa antitrust intentata Giovedì. .

In una denuncia depositata presso un tribunale distrettuale federale nel New Jersey, il Dipartimento di Giustizia ha accusato l'azienda di utilizzare le regole di sviluppo delle app, le funzionalità dell'iPhone e i dispositivi che i clienti utilizzano ogni giorno, inclusi iMessage, Apple Wallet e orologi intelligenti, per contrastare la concorrenza ed espandere la propria attività. . Facendo pagare prezzi più alti. Quindici stati e il Distretto di Columbia si sono uniti al Dipartimento di Giustizia come querelanti nella causa.

“Apple ha mantenuto il suo potere monopolistico nel mercato degli smartphone non solo restando al passo con la concorrenza in termini di vantaggi, ma anche violando la legge antitrust federale”, ha affermato il procuratore generale Merrick Garland in dichiarazioni presso la sede del Dipartimento di Giustizia. “I consumatori non dovrebbero essere costretti a pagare prezzi più alti perché le aziende stanno violando la legge”.

Fare clic qui per visualizzare i media correlati. Fare clic per espandere



Causa antitrust di Apple

Il procuratore generale Merrick Garland ha annunciato il caso antitrust contro Apple presso il Dipartimento di Giustizia di Washington, DC, il 21 marzo 2024. Mandel Ngan/AFP tramite Getty Images



In Denuncia di 88 pagine, gli avvocati governativi hanno affermato che Apple ha violato lo Sherman Antitrust Act, anche utilizzando “una serie di regole e restrizioni mutevoli nelle linee guida dell'App Store e negli accordi con gli sviluppatori che consentirebbero ad Apple di imporre tariffe più elevate, ostacolare l'innovazione e fornire un'esperienza utente meno sicura”. .” “o deteriorato.” e soffocando le alternative competitive”.

Nello specifico, gli investigatori hanno affermato che il colosso della tecnologia – che lo scorso anno ha generato quasi 400 miliardi di dollari di entrate – ha avuto la meglio sui suoi rivali più piccoli bloccando l’espansione delle cosiddette “super app” che offrono servizi identici su tutti i dispositivi; disabilitare formati e funzionalità di messaggistica tra dispositivi Apple e non Apple; E monopolizzare l’uso della funzionalità tap-to-pay sugli iPhone solo per Apple Wallet.

Gli utenti sono da tempo frustrati dalle incoerenze nell'invio di messaggi tra prodotti Apple e non Apple, inclusa una qualità multimediale inferiore, capacità di modifica ridotte e persino colori diversi dei messaggi stessi. Garland ha affermato che questi problemi sono esempi di esperienza degradante degli utenti nei confronti di Apple per indurli a rimanere nell'ecosistema dell'azienda.

“Come può testimoniare qualsiasi utente iPhone che abbia visto un messaggio di testo verde o ricevuto un video piccolo e sgranato, il comportamento anticoncorrenziale di Apple include anche il rendere più difficile per gli utenti iPhone inviare messaggi agli utenti di prodotti non Apple”, ha affermato. . “Lo fa riducendo la funzionalità della propria app di messaggistica e riducendo la funzionalità delle app di messaggistica di terze parti.”

Tuttavia, secondo gli investigatori, le presunte pratiche anticoncorrenziali di Apple non si fermano qui. Si presume inoltre che abbiano soffocato l'uso di smartwatch non Apple limitando il modo in cui gli utenti interagiscono con essi su i phone Ha utilizzato lo streaming cloud, i servizi di localizzazione e i browser web sugli iPhone per eliminare i concorrenti più piccoli.

“È importante sottolineare che il comportamento anticoncorrenziale di Apple non solo limita la concorrenza nel mercato degli smartphone, ma si ripercuote anche su tutti i settori interessati da queste restrizioni, inclusi servizi finanziari, fitness, giochi, social media, mezzi di informazione, intrattenimento e altro ancora”. Quello presunto. “A meno che il comportamento anticoncorrenziale ed esclusivo di Apple non venga fermato, è probabile che Apple espanderà e rafforzerà il suo monopolio sull’iPhone in altri mercati e parti dell’economia”.

Il governo ha chiesto alla corte di ordinare ad Apple di interrompere la sua presunta attività anticoncorrenziale e di smettere di indebolire servizi e dispositivi multipiattaforma. I ricorrenti hanno affermato che la corte deve agire “per ripristinare le condizioni di concorrenza nei mercati colpiti dalla condotta illegale di Apple”.

In risposta alla causa, Apple ha affermato in una dichiarazione che la causa “minaccia la nostra identità e i principi che contraddistinguono i prodotti Apple in mercati altamente competitivi”.

“In caso di successo, ostacolerebbe la nostra capacità di creare il tipo di tecnologia che le persone si aspettano da Apple, dove hardware, software e servizi si intersecano. Creerebbe anche un pericoloso precedente, consentendo al governo di prendere una mano forte nella progettazione della tecnologia delle persone. ” Lo ha detto la società. Ha aggiunto: “Crediamo che questa causa sia sbagliata in fatto e in diritto e la difenderemo vigorosamente”.

Apple non è il primo colosso tecnologico a dover affrontare il controllo della divisione antitrust del Dipartimento di Giustizia. Negli ultimi anni, Google ha dovuto affrontare due cause legali – una durante l’amministrazione Trump e l’altra durante l’amministrazione del presidente Biden – che Quello presunto Pratiche commerciali monopolistiche.

Jo Ling Kent e Andres Triay hanno contribuito al reportage.

Altre notizie sulla CBS