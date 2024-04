Tesla risolve la causa per l'incidente del pilota automatico che ha ucciso un ingegnere Apple

Wei Lun Huang stava viaggiando utilizzando la funzione di pilota automatico quando il Modello

San Francisco:

Tesla ha raggiunto un accordo con la famiglia di un ingegnere Apple che è rimasto ucciso nello schianto del suo modello

La prossima settimana sarebbe dovuto iniziare un processo con giuria in una causa per omicidio colposo che accusava Tesla di non essere all'altezza del suo marketing quando si tratta di assistenza alla guida e tecnologia di sicurezza nelle sue auto.

I documenti del tribunale depositati lunedì dicono che Tesla e la famiglia di Wei Lun Huang hanno raggiunto un accordo e che Tesla chiede che l'importo in questione rimanga riservato.

Huang crede al Modello”. La denuncia originale riguardava “oggetti o veicoli fermi in modalità pilota automatico”.

Huang stava viaggiando lungo un'autostrada a Mountain View, in California, nel marzo 2018 utilizzando la funzione Autopilota quando il modello

La famiglia Huang ha sostenuto nei suoi documenti che Tesla è stata negligente e negligente nella costruzione e nella commercializzazione del modello 2017

Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno stabilito che Huang non aveva le mani sul volante al momento dell'incidente, nonostante gli avvisi del software di assistenza alla guida automatizzato di farlo.

Tesla si è impegnata a garantire la sicurezza delle sue auto e le funzionalità di pilota automatico, che, ha avvertito, non assolvono le preoccupazioni dei guidatori.

