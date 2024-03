Kate, principessa del Galles, ha annunciato che il cancro è stato scoperto durante un intervento chirurgico e che si è sottoposta a chemioterapia preventiva

Londra – Dichiarò Catherine, principessa del Galles Videomessaggio Venerdì è stato comunicato che il cancro è stato scoperto nel mese di gennaio Chirurgia addominale È sottoposta a chemioterapia preventiva su consiglio della sua équipe medica. L'annuncio è arrivato dopo mesi di speculazioni diffuse sulla salute e il benessere della principessa 42enne Polemica sulle immagini elaborate Emesso da Kensington Palace a Londra.

Kate ha detto che il cancro è stato scoperto durante gli esami effettuati successivamente Il suo intervento chirurgico, che è andato bene. Non ha menzionato il tipo di cancro né ha condiviso ulteriori dettagli sulla sua diagnosi.

“Questo ovviamente è stato un enorme shock, e William e io stiamo facendo tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra piccola famiglia”, ha detto Kate nel videomessaggio. “Come puoi immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma, cosa ancora più importante, ci è voluto del tempo per spiegare in qualche modo tutto a George, Charlotte e Louis. Questo è conveniente per loro , e per rassicurarli che starò bene”.

Kensington Palace ha detto che il suo videomessaggio è stato filmato dai BBC Studios di Windsor mercoledì. In esso, Kate ha detto che era nelle “fasi iniziali” della sua chemioterapia.

“Sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”, ha detto Kate nel video. “Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione. Così come lo è l'amore, il sostegno e la gentilezza mostrati da tanti di voi. Significa molto per noi.”

Ha detto che continuerà a prendersi il tempo e lo spazio di cui ha bisogno per sottoporsi alle cure e recuperare, e ha chiesto comprensione al pubblico.

“Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di felicità e non vedo l'ora di tornare quando ne avrò la possibilità, ma per ora devo concentrarmi sulla guarigione completa. In questo momento, penso anche a tutti coloro le cui vite sono cambiate”. “Sono stato colpito dal cancro. A chiunque si trovi ad affrontare questa malattia, in qualsiasi modo, si prega di non perdere la fede o la speranza. non sei solo”.



La diagnosi di cancro della principessa Kate arriva dopo settimane di speculazioni sulla sua salute

Re Carlo ha detto di essere “molto orgoglioso di Catherine per aver avuto il coraggio di parlare così apertamente”, secondo una dichiarazione di Buckingham Palace. Ha detto di essere stato “in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane”.

Cosa sappiamo della diagnosi di cancro di Kate?

Kate non ha specificato quale tipo di cancro le è stato diagnosticato, ma il corrispondente medico capo di CBS News, il dottor John Lubbock, ha detto che sembra che l'équipe medica di Kate abbia scoperto il cancro precocemente.

“Si vuole sempre individuare il cancro nelle fasi iniziali”, ha detto LaPook. “Sono andati lì per fare qualunque procedura avessero intenzione di fare, e sapevano che sarebbe stato un lungo recupero, e lì, probabilmente quando sono riusciti a dare un'occhiata più da vicino, non hanno visto alcuna prova di ciò. ” cancro. E poi proprio quando pensavo che potesse esserci stata una biopsia, una biopsia chirurgica, hanno detto: “Oh, c'è del cancro qui”. “Dato che si vuole sempre contrarre il cancro nelle sue fasi iniziali, qualunque sia il tipo di cancro, questa è stata una notizia relativamente buona per me.”

La chemioterapia “profilattica” significa un trattamento che “previene la crescita di cellule tumorali microscopiche”, ha detto Lubbock.

L'annuncio di Kate è arrivato dopo le crescenti speculazioni pubbliche sulla sua salute, che finora sono state accolte nel silenzio del palazzo.

A gennaio, Kensington Palace aveva annunciato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico addominale programmato e che avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo per riprendersi in privato almeno fino a Pasqua, il 31 marzo. Ha detto che non ci sarebbero stati aggiornamenti sulla sua salute durante la guarigione e ha detto che l'intervento chirurgico non era un cancro. -Imparentato.

Poi, in occasione della Festa della Mamma in Gran Bretagna a marzo, Kate e suo marito, il Principe di Galles, hanno pubblicato una foto di Kate visibilmente curata e dei suoi tre figli, scatenando continue speculazioni sulla sua salute. Molte delle principali agenzie fotografiche mondiali hanno ricordato la foto.

Kate ha ammesso in un post sui social media Modifica l'immagineMa Kensington Palace a Londra Rifiuto di rilasciare una copia originale e non modificata. È stata pubblicata anche un'altra foto della defunta regina Elisabetta con i suoi nipoti Sembra che sia stato cambiato.

Lo riportano domenica alcuni tabloid britannici Kate è stata vista in pubblicoHa pubblicato un adorabile video che mostra se stessa e William in un negozio di fattoria vicino alla sua casa di famiglia a Windsor. Il giornale ha citato alcuni passanti che hanno affermato che sembrava “felice, rilassata e in buona salute”.

A febbraio, il suocero di Kate, Lo ha annunciato il re Carlo Sarà sottoposto a cure per un tipo di cancro non specificato scoperto durante il trattamento per un ingrossamento della prostata. Carlo e sua moglie emisero la regina Camilla Aggiornamenti Sulle sue condizioni di salute, ringraziando il pubblico per il sostegno.

La principessa del Galles, precedentemente nota come Kate Middleton, sposò il principe William, che ora è il principe William Erede al trono, in una sontuosa cerimonia presso l'Abbazia di Westminster a Londra il 29 aprile 2011. Hanno tre figli: Prince George, 10 anni; Principessa Charlotte, 8 anni; E il principe Louis, 5 anni.

