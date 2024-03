Il nuovo veicolo elettrico di BYD, che parte da meno di $ 10.000, sta suscitando paura tra i concorrenti

Il principale produttore di veicoli elettrici BYD ha scosso il settore dopo aver presentato il nuovo Seagull (Dolphin Mini), con prezzi a partire da 9.700 dollari (69.800 yuan). Sebbene la nuova auto elettrica di BYD, che si è guadagnata il soprannome di “Lamborghini mini”, non sia venduta negli Stati Uniti, le case automobilistiche americane stanno prendendo nota.

Il nuovo Seagull EV di BYD ha scioccato il settore

BYD ha lanciato il nuovo Seagull EV Honor Edition (Dolphin Mini all'estero) all'inizio di questo mese a un “prezzo scioccante” a partire da circa $ 9.700 (69.800 yuan).

Alimentato dalle batterie Blade di BYD, il nuovo veicolo elettrico è disponibile nelle versioni da 30,08 kWh e 38,88 kWh. Il primo è adatto per un'autonomia CLTC fino a 305 km (190 miglia), mentre il secondo offre fino a 405 km (252 miglia). Può anche essere caricato dal 30% all'80% in 30 minuti.

L'interno non sembra un veicolo elettrico economico, con un display centrale rotante da 10,1 pollici e un design minimalista.

Con DiLink Smart Network, gli utenti possono interagire e riprodurre video. Secondo i resoconti locali, l'auto del Gabbiano ha ricevuto il titolo di “Lamborghini Mini”, poiché il progetto è stato guidato dall'ex designer della Lamborghini Wolfgang Egger.

Forse ancora più importante, BYD sta guadagnando soldi dalla Lamborghini Mini, qualcosa che preoccupa le case automobilistiche americane.

BYD Dolphin Mini (Seagull) lanciato in Brasile (Fonte: BYD)

Secondo Terry Wichowski, ex dirigente GM e attuale capo della divisione automobilistica di Caresoft Global, il nuovo Seagull di BYD potrebbe essere un “appello di chiarezza al resto dell'industria”.

Nel nuovo CNBC un reportWojciechowski ha definito il veicolo elettrico a basso costo un “evento significativo” in quanto le case automobilistiche americane cercano di tenere il passo.

Il nuovo BYD Seagull EV (Fonte: BYD)

Le case automobilistiche americane stanno cercando veicoli elettrici a prezzi accessibili per competere

Caresoft, una società di consulenza ingegneristica, esamina ogni parte di un veicolo (sia digitalmente che fisicamente) per determinare come i suoi clienti possono migliorare l'efficienza.

Dopo aver studiato il nuovo BYD Seagull, l'azienda lo ha ritenuto semplice ed efficace nella progettazione, produzione e implementazione. Tuttavia, Caresoft ha riscontrato qualità e affidabilità migliori del previsto.

“Quello che hanno fatto è stato fatto molto bene”, ha spiegato Wojciechowski. “È stato fatto in modo efficiente.” Per meno di $ 10.000, è un affare.

Test BYD Seagull (Dolphin Mini) (Fonte: BYD)

Sebbene BYD non abbia intenzione di entrare nel mercato statunitense dei veicoli elettrici per passeggeri, se il Seagull riuscisse ad arrivare in America, probabilmente costerebbe comunque decine di migliaia di dollari in meno rispetto al veicolo elettrico medio.

BYD ha lanciato il Seagull EV in Sud America come Dolphin Mini. In Brasile, il prezzo di un’auto elettrica parte da circa 20.000 dollari (99.800 R$).

Nel frattempo, le case automobilistiche americane si stanno preparando all’inevitabile. “Ciò che abbiamo visto nel corso del tempo è che le case automobilistiche stanno finalmente entrando in tutti i mercati più importanti”, ha affermato Marin Gegaja, direttore operativo della Ford Model E, in una recente intervista. CNBC.

BYD Gabbiano (Dolphin Mini) all'interno (Fonte: BYD)

Ford sta cambiando i suoi piani per concentrarsi su veicoli elettrici più piccoli e più convenienti, compresi pick-up elettrici compatti e SUV. Secondo le fonti, il primo modello dovrebbe essere lanciato nel 2026, con un prezzo di partenza di circa 25.000 dollari.

La rivale GM prevede di introdurre la prossima generazione di Chevy Bolt EV, basata sulla piattaforma Ultium, il prossimo anno. Secondo il CFO Paul Jacobson, il nuovo Bolt EV farà risparmiare miliardi essendo il primo modello basato su Ultium a utilizzare batterie LFP. Ford prevede inoltre di utilizzare batterie LFP nei modelli di prossima generazione per ridurre i costi.

Prendi l'elettrico

Le case automobilistiche americane stanno già perdendo quote di mercato. Le “Tre Grandi”, tra cui Ford, General Motors e Chrysler (ora di proprietà di Stellantis), hanno visto la loro quota di mercato statunitense diminuire dal 75% nel 1984 a circa il 40% nel 2023.

Il CEO di Ford, Jim Farley, ha avvertito in una conferenza di Wolfe Research il mese scorso che se le case automobilistiche non riescono a tenere il passo con le case automobilistiche cinesi, come BYD, è a rischio dal 20% al 30% delle entrate.

Farley ha anche descritto il nuovo Seagull EV di BYD come “molto buono” e ha messo in guardia l'industria. Il leader della Ford ha aggiunto: “Come amministratore delegato di un'azienda che ha avuto difficoltà a competere con i giapponesi e i sudcoreani, dobbiamo risolvere questo problema”.

La casa automobilistica statunitense sta sviluppando una piattaforma per veicoli elettrici a basso costo guidata da Alan Clark, che in precedenza ha supervisionato l'ingegneria del Modello Y di Tesla.

Nel contesto del passaggio ai veicoli elettrici più piccoli, Ford starebbe ritardando i suoi piani per il lancio di un SUV elettrico a tre file più grande. Farley ha affermato che costruire auto elettriche più grandi, come l’F-150 Lightning, è troppo costoso.

Nel frattempo, BYD ha lanciato una “lotta di liberazione”, come la chiama, contro i veicoli a gas. La casa automobilistica cinese ha lanciato una serie di auto elettriche a basso costo, inclusa una versione aggiornata della sua bestseller Dolphin.

BYD ha un enorme vantaggio perché produce quasi tutti i componenti dei suoi veicoli. Ad esempio, ad eccezione di finestre e telai, tutto viene prodotto internamente presso BYD Dolphin.

I rapporti suggeriscono che la piattaforma BYD per i veicoli elettrici di prossima generazione potrebbe ridurre ulteriormente i costi, aumentando la pressione sulle case automobilistiche statunitensi affinché agiscano.