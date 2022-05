Chelsea-Wolverhampton 2-2, Premier League: reazioni post-partita, valutazioni

Il Chelsea ha avuto possesso e controllo fin dall’inizio, ma come sempre contro il Wolverhampton, ha avuto difficoltà a creare molte buone occasioni.

Abbiamo segnato un gol perfetto dopo trenta minuti di potenti calci di Timo Werner, ma l’arbitro ha fischiato presto quello che pensava fosse un errore su Saïss (non lo era) e lo ha escluso. A causa del fischio d’inizio, anche il VAR non ha potuto recensirlo.

Tuttavia, il VAR è riuscito a rivedere il gol di Loftus-Cheek solo due minuti dopo, scivolando via dopo che la palla ha colpito il ginocchio di Lukaku dall’angolo. Ha reso ancora più frustrante passare molto tempo per la revisione.

Più favorevole è stata la successiva revisione della tecnica VAR, a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, con Saiss che ha commesso fallo su Lukaku all’interno dell’area di rigore. Sais ha provato a far uscire la palla, ma Lukaku ha fatto di tutto per riprenderla e correggere l’errore. Prenderà lui stesso la punizione e non commetterà errori.

Lukaku ha poi migliorato la tecnica con un superbo tocco finale da sopra l’area di rigore dopo che Pulisic ha intercettato la palla. Due gol in due minuti!

Il Chelsea ha minacciato il terzo gol, ma è stato il Wolverhampton a tornare in campo con un gol negli ultimi 15 minuti.

Ma proprio quando sembrava che il Chelsea avrebbe resistito, nonostante alcuni momenti traballanti in difesa, i Wolves hanno segnato con l’ultimo calcio della partita dopo un po’ di gioco in difesa, finendo 2-2.

Con tranquillità.

Pochi cambiamenti rispetto allo scorso fine settimana, con Lukaku e Pulisic in arrivo ad Havertz e Jebel, oltre a Kovacic che ottiene il cenno del capo per l’infortunato Jorginho.

James e Azpilicueta si sono scambiati i ruoli a metà partita, con Sale che ha anche sostituito Alonso per cambiare l’esterno.

Negli ultimi minuti è passato a una difesa a quattro, con Sar che giocava come terzino sinistro e Syle che si spostava a centrocampo.

I 13 e i 14 gol di Lukaku in questa stagione, la maggior parte dei quali nella squadra.

Peter Banks, l’arbitro più inutile di questo campionato?

Il Chelsea ha quattro punti di vantaggio sull’Arsenal, che gioca contro di loro in casa Leeds Domani. Il Tottenham giocherà ad Anfield più tardi oggi. Abbiamo solo tre partite rimaste.

Prossimo: via Leeds mercoledì

KTBFFH

Valutazioni dei giocatori: