Phil Mickelson segna al PGA Championship, agli US Open e ordina la LIV Golf Invitational Series

Phil Mickelson Registrandosi per giocare al PGA Championship il prossimo mese e agli US Open di giugno, i suoi agenti hanno richiesto il rilascio del PGA Tour per consentire al sei volte campione principale di giocare nel primo evento della serie LIV Golf Invitational finanziata dall’Arabia Saudita a Londra nel mese di giugno.

In una dichiarazione, l’agente di lunga data di Mickelson, Steve Lowe di Sportfive, ha detto che non aveva ancora deciso se avrebbe giocato in nessuno degli eventi.

“Phil al momento non ha piani specifici per quando e dove giocherà”, ha detto Lowe. “Qualsiasi azione intrapresa non riflette in alcun modo una decisione finale presa, ma piuttosto per mantenere aperte tutte le opzioni”.

Lunedì era il termine ultimo per i giocatori per richiedere una versione dell’evento in conflitto del PGA Tour per giocare all’inaugurale LIV Golf Invitational dal 9 all’11 giugno.

Mickelson, 51 anni, non ha partecipato a un evento ufficiale del Tour da quando ha perso l’occasione di prendere parte al Farmers Insurance Open a Torrey Pines a fine gennaio. Mickelson è stato coinvolto in polemiche da quando l’autore Alan Shipnock ha pubblicato un estratto dalla sua imminente autobiografia non autorizzata, in cui Mickelson ha criticato il PGA Tour e ha affermato di essere stato coinvolto nella stesura di un accordo commerciale per una lega separatista finanziata da investimenti pubblici in Arabia Saudita. In esso, Mickelson ha definito i sauditi “intimidatori”, ma ha detto che stava guardando oltre la loro controversa storia di violazioni dei diritti umani per ottenere influenza attraverso il PGA Tour.

I commenti di Mickelson hanno suscitato critiche diffuse, anche da parte di altri professionisti del PGA Tour, portandolo a scusarsi giorni dopo.

Molti dei suoi vecchi sponsor, tra cui Amstel Light, KPMG e Workday, hanno interrotto i loro rapporti con lui. Callaway ha anche temporaneamente sospeso la sua relazione con lui. L’American Express Championship ha dichiarato che non servirà più come host e non sarà più associato alla sua organizzazione.

Mickelson, tre volte campione Masters, non ha giocato il torneo all’inizio di questo mese per la prima volta dal 1994. Il presidente dell’Augusta National Golf Club Fred Ridley ha detto che Mickelson era idoneo a giocare come ex campione, ma Mickelson ha scelto di non competere. Era il suo trentesimo inizio nel Master.

Mickelson è il titolo in carica del campionato PGA dopo essere diventato inaspettatamente il campione maggiore più anziano all’età di 50 anni nel maggio 2021 con una vittoria all’Ocean Course sull’isola di Kiawah, nella Carolina del Sud.

Il campionato PGA si terrà al Southern Hills Country Club di Tulsa, Oklahoma, dal 19 al 22 maggio. Gli US Open si terranno al The Country Club di Brooklyn, Massachusetts, dal 16 al 19 giugno.

La LIV Golf Invitational Series, guidata dal due volte vincitore dell’Open Championship Greg Norman, ha annunciato a marzo che quest’anno avrebbe organizzato una serie di otto eventi, con sette tornei di stagione regolare. La serie si è conclusa con una finale del campionato a squadre al Trump National Doral Stadium di Miami, di proprietà dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il 27 e 30 ottobre, la serie ha annunciato lunedì.

Il montepremi totale per gli otto eventi sarà di $ 255 milioni, secondo LIV Golf Investments, e i sette tornei di stagione regolare varranno $ 25 milioni, che saranno i più ricchi nel golf professionistico, con $ 20 milioni in premi individuali e $ 5. milioni per le prime tre squadre. I primi tre dopo i sette eventi della stagione regolare condivideranno anche una taglia di 30 milioni di dollari.

Il torneo multiplayer che si concluderà alla fine della stagione fornirà altri $ 50 milioni in premi per 12 squadre in un evento a eliminazione diretta. I quattro giocatori della squadra vincente si divideranno $ 16 milioni, seguiti da $ 10 milioni per il secondo e $ 8 milioni per il terzo.

“Non potrebbe esserci un luogo più ideale per ospitare il nostro più grande evento dell’anno su un campo con una lunga storia di golfisti professionisti e siamo entusiasti di aggiungere un altro pezzo di storia a questa popolare destinazione”, ha affermato Norman in una nota. di lunedi. “Non vedo l’ora che arrivi ottobre per vedere queste squadre testa a testa per combattere per il più grande premio in denaro nella storia del torneo”.

Poiché l’evento inaugurale LIV a Londra si scontra con l’RBC Canadian Open in Ontario dal 9 al 12 giugno, i giocatori del PGA Tour dovranno ottenere un pass Tour per competere nel campionato LIV.

Il commissario del PGA Tour Jay Monahan ha detto ai giocatori dopo il PGA Championship lo scorso maggio che chiunque si unisse alla lega finanziata dall’Arabia Saudita sarebbe stato sospeso e potenzialmente sarebbe stato squalificato a vita dal PGA Tour.