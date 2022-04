Gli auricolari Sennheiser Momentum True Wireless 3 hanno un nuovo design e un migliore ANC

Da quando la coppia originale ha debuttato nel 2018, gli auricolari Momentum True Wireless di Sennheiser hanno ricevuto molti elogi per la loro qualità del suono. Dopo aver rilasciato un sequel nel 2020Sennheiser annuncia oggi il terzo prodotto della serie e questa volta è stato notevolmente ridisegnato. Sarà disponibile a partire dal 10 maggio in nero, grafite e bianco per $ 249,95.

Le gemme Momentum True Wireless 3 sembrano più vicine CX E CX Plus Una vera rete wireless rispetto ai loro predecessori diretti. Sennheiser ha chiaramente optato per una sorta di linguaggio di design universale per la sua gamma di auricolari, e questo si riflette qui. I Momentum danno un’impressione più elegante e distinta rispetto alle cime più economiche dell’azienda.

La custodia rivestita in tessuto è simile per forma e dimensioni alle versioni precedenti, sebbene Sennheiser abbia spostato in avanti la porta di ricarica USB-C. Questo sta diventando sempre più comune, con aziende come Jabra che hanno recentemente apportato la stessa modifica. All’inizio sembra un po’ strano, ma potrebbe essere più conveniente in alcuni scenari di ricarica. Questa nuova custodia supporta anche la ricarica wireless, una funzionalità che non esisteva sui modelli precedenti e che è difficile da accettare dato il prezzo richiesto.

A parte lo stile aggiornato, Sennheiser afferma che i suoi ultimi auricolari offrono miglioramenti in termini di comfort, cancellazione attiva del rumore e qualità delle chiamate. Ma in due aree chiave – qualità del suono e durata della batteria – non si tratta di aggiornamenti importanti. I Momentum True Wireless 3 continuano a utilizzare i motori del produttore tedesco, che hanno un diametro di 7 mm. L’app mobile di Sennheiser ora ti consente di fare un test di ascolto per personalizzare meglio i bassi, i medi e gli alti, ma almeno in base al comunicato stampa, mi aspetto che il profilo audio generale sia simile. True Wireless 3s supporta AAC, SBC e adattamento aptX Sistemi di decodifica e crittografia Bluetooth. Quest’ultimo dovrebbe ridurre qualsiasi latenza percepibile quando si utilizzano gemme con dispositivi che utilizzano anche aptX Adaptive, raggiungendo anche bit rate più elevati rispetto a AAC.

Sennheiser ha implementato la cancellazione adattiva del rumore, che consente a Momentum True Wireless 3 di regolare automaticamente la quantità di cancellazione del rumore in base al cambiamento dell’ambiente circostante. La società afferma che il suo “sistema monitora costantemente il rumore ambientale per sopprimerlo in tempo reale”, sebbene gli utenti abbiano ancora la possibilità di regolarlo manualmente in base alle proprie preferenze.

Entrambi gli auricolari ora hanno tre microfoni, che secondo Sennheiser hanno portato a notevoli miglioramenti e “qualità super chiara” sia per le chiamate vocali che per le videochiamate. La durata della batteria rimane per sette ore di funzionamento continuo con la custodia di ricarica che rimane di altre 21 ore. I Momentum True Wireless 3 sono certificati IPX4 per la resistenza all’acqua, il che li rende adatti per l’esercizio e la pioggia leggera.

A parte l’aspetto rinnovato, Sennheiser non apporta cambiamenti drastici con Momentum True Wireless 3s. Ad esempio, mancano ancora della tecnologia Bluetooth multipoint. L’azienda sembra fiduciosa che attirerà lo stesso mercato dei modelli precedenti della serie: persone che danno la priorità alla qualità del suono sopra ogni altra cosa.

Sennheiser ha anche visto di recente Sport True Wireless $ 199,95 Auricolari per competere contro artisti del calibro di Beats Fit Pro. L’aspetto unico degli Sport Buds è che il Sennheiser ha auricolari sia aperti che chiusi, consentendo ai proprietari di passare dall’uno all’altro a seconda dell’attività e di quanto devono essere consapevoli dell’ambiente circostante. I trasduttori aperti ridurranno l’intensità dei rumori del corpo come la respirazione e i passi, mentre le estremità chiuse ti daranno maggiore isolamento. Lo Sport True Wireless aggiunge anche resistenza alla polvere all’equazione, con un grado di protezione IP54.