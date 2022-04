I manifestanti di Greenpeace Ucraina legano un kayak a una petroliera russa

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

Greenpeace ha dichiarato lunedì che i manifestanti della guerra in Ucraina in kayak e gommone si sono incatenati a una petroliera in Norvegia per impedire quella che dicono essere la consegna di quasi 100.000 tonnellate di petrolio russo. “Il petrolio non è solo la causa principale della crisi climatica, ma anche di guerre e conflitti”, ha affermato Frode Plame, direttore del programma di Greenpeace Norvegia. affermazione.

“Sono rimasto scioccato dal fatto che la Norvegia agisca da porto franco per il petrolio russo, le cui risorse finanziarie conosciamo [Russian President Vladimir] La guerra di Putin.

Greenpeace ha affermato che gli attivisti vogliono un divieto alle importazioni di petrolio russo in Norvegia e che Esso, una sussidiaria con sede negli Stati Uniti di ExxonMobil, “annulli i suoi contratti per l’acquisto di combustibili fossili dalla Russia in questo periodo di guerra”. Il gruppo comprendeva anche membri di Extinction Rebellion, una rete globale di attivisti per il cambiamento climatico.

L’attivista di Extinction Rebellion Vibburn Pyland-Berg ha dichiarato in una dichiarazione rilasciata da un portavoce dell’ESO di affermare di opporsi alla guerra in Ucraina, ma le loro azioni li rendono complici del finanziamento della macchina da guerra russa e di trarre profitto dalle sofferenze del popolo ucraino. La Norvegia si è separata, anche Tomte.

Le immagini della scena mostrano meno di 10 attivisti appollaiati su piccole imbarcazioni accanto alla petroliera e con in mano cartelli con scritto “guerra del carburante” e “smettila di alimentare la guerra”.

Stazione televisiva locale TV2 menzionato Nell’incidente sono state arrestate fino a 10 persone. Tomati ha citato una cifra più alta, dicendo che 15 attivisti con il suo gruppo e sette Greenpeace sono stati arrestati. READ Aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus e notizie sulle varianti di omicron

Greenpeace ha affermato in una dichiarazione che “il lavoro pacifico” si sta svolgendo nello Stretto di Oslo nel porto petrolifero di Slagentangen di proprietà della Esso.

Richard Screess, un portavoce della ExxonMobil, ha affermato che gli ISO rispettano i contratti prebellici e rispettano le sanzioni.

“Non abbiamo effettuato nuovi acquisti di prodotti russi dall’invasione e non ci sono piani per acquisti futuri”, ha affermato Scriss in una dichiarazione inviata via e-mail. “Sosteniamo gli sforzi coordinati a livello internazionale per porre fine all’offensiva russa non provocata”.

Momenti salienti della protesta Polemica sul petrolio russo in Europa. I paesi europei fanno molto affidamento sulla Russia per le loro esigenze di petrolio e gas e devono ancora imporre un divieto all’ingrosso, anche se gli attivisti affermano che i soldi derivanti dall’acquisto di petrolio e gas russi stanno finanziando la guerra in Ucraina.

Ora‼️ Gli attivisti di Greenpeace stanno bloccando la petroliera Ust Luga, impedendogli di scaricare nel porto migliaia di tonnellate di petrolio russo. L’operazione si svolge nello Stretto di Oslo, presso il porto di Slagentangen di proprietà della Esso, filiale norvegese di ExxonMobil. pic.twitter.com/19lLkoGF2j – GreenpeaceNorge 25 aprile 2022

Greenpeace ha affermato che gli attivisti in kayak e canoa si sono legati alla catena dell’ancora della nave, Ost Luga, per impedire che scaricasse circa 95.000 tonnellate di petrolio in un terminal petrolifero al largo di Askardstrand, una città costiera a sud di Oslo. . L’organizzazione, che si batte per cause ambientali e di altro genere, ha stimato che il carico della nave valesse 116 milioni di dollari.

Ust Luga è Registrato a Hong KongSecondo il sito web del traffico marittimo. Greenpeace ha affermato che la petroliera è gestita da Novatek, un importante produttore russo di gas naturale. READ Esplosione nei Pirenei francesi: due bambini su sette uccisi a Saint-Laurent-de-la-Salanque

Secondo Marine Traffic, l’Ust Luga è stato installato nelle acque della Norvegia sudorientale, vicino stazione petrolifera di slagene Di proprietà di Esso Norway di ExxonMobil. Un rimorchiatore si stava avvicinando a lui intorno alle 15:25 ora locale e una nave delle forze dell’ordine era nelle vicinanze.

Gli attivisti di Greenpeace sono meglio conosciuti per aver organizzato acrobazie colorate per attirare l’attenzione sulla crisi climatica, ma la rete globale senza scopo di lucro sostiene anche “pace globale, disarmo e nonviolenza”.

Pleym cerca di attirare l’attenzione sulle questioni climatiche oltre alla guerra. “Durante questi due mesi di guerra aggressiva della Russia, abbiamo visto immagini orribili e conosciamo l’inimmaginabile sofferenza della popolazione civile innocente dell’Ucraina”, ha affermato Plame. “Il fatto che il nostro governo consenta ancora l’importazione di combustibili fossili russi nella situazione attuale è insondabile.