Twitter è pronto ad accettare l’offerta da 43 miliardi di dollari di Musk

New York, 25 aprile (Reuters) – Twitter Inc (TWTR.N) Elon Musk è pronto ad accettare di vendere circa 43 miliardi di dollari in contanti, con il CEO di Tesla che la definisce la sua offerta “migliore e definitiva” per la società di social media, hanno affermato fonti che hanno familiarità con la questione.

Fonti hanno affermato che Twitter potrebbe annunciare un accordo da $ 54,20 per azione lunedì dopo che il suo consiglio si è riunito per raccomandare l’accordo agli azionisti di Twitter, con l’accordo che potrebbe fallire all’ultimo minuto.

Secondo la rivista Forbes, Musk, l’uomo più ricco del mondo, è in trattative per acquistare Twitter personalmente e Tesla. (TSLA.O) Non coinvolto nell’affare.

Fonti hanno affermato che Twitter non si è ancora assicurato un accordo di “co-shop” nell’ambito dell’accordo con Musk, che gli consente di sollecitare altre offerte una volta firmato l’accordo. Tuttavia, le fonti hanno aggiunto che Twitter sarebbe stato autorizzato ad accettare l’offerta di un’altra parte pagando una quota di scioglimento a Musk.

Poiché la vicenda è riservata, le fonti hanno chiesto l’anonimato. Twitter e Musk non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Le azioni di Twitter sono aumentate del 4,5% a $ 51,15 nel trading pre-mercato a New York.

Musk, un numeroso utente di Twitter, ha affermato che dovrebbe essere preso sul personale per diventare una vera piattaforma per la libertà di parola.

L’uomo d’affari di 50 anni, che è anche CEO dello sviluppatore Rocket SpaceX, ha dichiarato di voler combattere i troll su Twitter e ha proposto modifiche al servizio di abbonamento premium di Twitter Blue, tra cui l’abbassamento del prezzo e il divieto di pubblicità.

Billionaire, l’avvocato vocale per le criptovalute, ha suggerito di aggiungere dogecoin come opzione di pagamento su Twitter.

Ha affermato che l’attuale consiglio di amministrazione di Twitter non può possedere le azioni della società al prezzo di offerta, ma si è fermato prima di dire che doveva cambiare.

“L’azienda non può prosperare o servire questo imperativo sociale nella sua forma attuale”, ha detto Musk nella sua lettera di offerta la scorsa settimana.

Le azioni della società sono diminuite di circa il 10% da quando Bark Agarwal ha assunto la carica di CEO dal fondatore Jack Dorsey alla fine di novembre, fino a quando Musk ha rivelato una partecipazione in Twitter ad aprile.

L’accordo, se succede, arriva quattro giorni dopo che Musk ha rilasciato un pacchetto finanziario a sostegno dell’acquisizione.

Ciò ha portato il team di Twitter a prendere molto sul serio la sua offerta e molti azionisti hanno chiesto alla società di non perdere l’occasione per un accordo, ha riferito Reuters domenica. Fonti hanno affermato che il team di Twitter dovrebbe rifiutare l’asta prima che Musk riveli il pacchetto finanziario. leggi di più

La vendita rappresenterà il riconoscimento di Twitter che Agarwal non ha causato abbastanza trascinamento sui profitti dell’azienda, nonostante sia sulla buona strada per raggiungere gli ambiziosi obiettivi finanziari dell’azienda fissati per il 2023. Le azioni di Twitter sono state scambiate a un prezzo superiore al prezzo di offerta di Musk a novembre. .

Il 14 aprile, Musk ha annunciato la sua intenzione di acquistare Twitter e prenderlo sul personale attraverso un pacchetto di finanziamento di azioni e debito. I maggiori istituti di credito di Wall Street, ad eccezione dei consulenti di Twitter, si impegnano a fornire finanziamenti per prestiti.

Le tattiche di contrattazione di Muskin – offrire un’opportunità e attenersi ad essa – sono simili a come un altro miliardario, Warren Buffett, negozia le acquisizioni. Quando ha rivelato per la prima volta la sua offerta per Twitter, Musk non ha fornito alcun dettaglio finanziario e il mercato era scettico sulle sue prospettive.

Rapporto di Greg Rumeliotis a New York, rapporto aggiuntivo di Crystal Who; Montaggio di Mark Potter

