Il Large Hadron Collider batte il record mondiale di accelerazione dei protoni

di recente sviluppo Large Hadron Collider (LHC) ha appena battuto un record mondiale con un raggio di protoni.

LHC si trova al CERN vicino a Ginevra, Svizzera, rif. Venerdì (22 aprile) dopo una pausa programmata di tre anni durante la quale sono stati apportati numerosi miglioramenti alla struttura. Questi miglioramenti sono già stati messi alla prova e quando riavvii e ti prepari per la nuova fase di riproduzione, viene chiamato gioca 3LHC ha già superato il record precedente.

Questo acceleratore di particelle è il più grande e potente al mondo. E in un test condotto poco dopo il suo riavvio, l’LHC ha accelerato i fasci di protoni a un’energia più elevata che mai.

“Oggi due fasci di protoni sperimentali #LHC sono stati accelerati, per la prima volta, a un’energia record di 6,8 teravolt per fascio. Dopo il #riavvioLHC, questo processo fa parte delle attività di riavvio del dispositivo in preparazione per #LHCRun3, previsto per l’estate 2022”, Il CERN ha twittato oggi (25 aprile).

L’LHC funziona accelerando due fasci di particelle come i protoni l’uno verso l’altro. Questi raggi ad alta energia si scontrano, consentendo ai fisici delle particelle di esplorare gli estremi del nostro mondo fisico e persino di scoprire aspetti della fisica mai visti prima.

Con gli aggiornamenti implementati durante lo spegnimento pianificato, l’energia dei fasci di protoni per il Large Hadron Collider è stata impostata da 6,5 ​​TeV a 6,8 TeV. Per riferimento, un teraelettronvolt equivale a 1 trilione di elettronvolt e, in termini di energia cinetica, all’incirca uguale all’energia di una zanzara volante. Anche se può sembrare una quantità molto piccola di energia, per un singolo protone è un’enorme quantità di energia.

L’LHC viene utilizzato per esplorare i misteri cosmici che vanno dall’investigare potenziali candidati alla materia oscura alla decostruzione completa della nostra comprensione della fisica. Ora l’LHC è operativo come previsto con nuovi aggiornamenti, è sulla buona strada per consentire un nuovo round di ricerca fisica rivoluzionaria.

