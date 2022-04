David Hollander come EP dalla commedia della CBS “How We Roll” – Deadline

Serie comica della CBS Come ci muoviamo È stato rinnovato per una seconda stagione e ritorna senza un produttore esecutivo David Hollander. La produzione della nuova stagione della sitcom di Pete Holmes è stata completata, ma se la serie viene rinnovata per una seconda stagione Hollander non parteciperà, la rete e il Come ci muoviamo Un produttore della CBS Studios ha detto in risposta a una richiesta di Deadline.

Pete Holmes e Katie Lewis in How We Roll della CBS

come termine Ho parlato di sabatoHollander, sviluppatore, regista, produttore esecutivo e showrunner della prossima serie Showtime Gigolò americano, Prodotto dai fratelli Paramount Television Studios, è stato abbandonato dalla replica del popolare film del 1980 dopo un’indagine sulle accuse di cattiva condotta. Per confermare la gravità delle accuse, Showtime e Paramount TV Studios hanno interrotto i legami con il modello veterano.

David Hollander non è più nel dramma Gigolò americano e Paramount Television Studios non hanno più un rapporto produttivo con lui”, ha detto sabato un portavoce di Deadline in una dichiarazione.

CBS e CBS Studios fanno parte della stessa società, Paramount, come Showtime e Paramount TV Studios, che hanno immediatamente sollevato domande sul futuro dell’Olanda su Internet. Come ci giriamo. Sebbene ci siano state voci sul suo comportamento anche tra il cast e la troupe della commedia della CBS, non ci sono registrazioni di reclami delle risorse umane contro Hollander che non era coinvolto nella sitcom come EP non scritto.

come muoversi, Chi è attualmente in una bolla per un restyling, segue la storia della vita di Tom Smallwood (Holmes), uno stoico marito e padre del Midwest che viene licenziato da una catena di montaggio di automobili e prende la decisione straordinaria di sostenere la sua famiglia seguendo il suo sogno di diventare un giocatore professionista.

Nel cast anche Katie Louise, Che McBride, Julie White e Mason Wells. Mark Gross e Brian Darcy James sono i produttori esecutivi e Mark Sendrowski ha diretto il pilot.