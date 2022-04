I dipendenti di Twitter cercano risposte mentre l’acquisizione di Musk diventa realtà

Sebbene i dirigenti e i dipendenti di Twitter siano d’accordo con Musk sulle modifiche al suo algoritmo, questo lavoro è agli inizi e potrebbe richiedere anni per essere completato. Questo potrebbe mettere alla prova qualcosa per cui il signor Musk non è noto: la pazienza.

Una delle maggiori preoccupazioni tra i lavoratori di Twitter è se subiranno un duro colpo finanziario dall’acquisizione di Musk. Molti dipendenti di Twitter ricevono il 50 percento o più della loro retribuzione totale dalle azioni Twitter. Alcuni dipendenti hanno affermato di temere di perdere il valore a lungo termine delle loro azioni al prezzo di Mr. Musk di $ 54,20 per azione.

In un incontro con i dipendenti lunedì, i dirigenti hanno cercato di rassicurare i dipendenti sul fatto che non sarebbero stati messi in corto dall’acquisizione del signor Musk. Il signor Agrawal ha detto ai dipendenti che le loro stock option si sarebbero trasformate in contanti alla chiusura dell’accordo con il signor Musk, che secondo lui avrebbe richiesto dai tre ai sei mesi. I dipendenti riceveranno gli stessi pacchetti di benefici per un anno dopo aver completato l’accordo.

In un precedente tentativo di placare le preoccupazioni finanziarie, il consigliere generale di Twitter Shaun Edgett ha detto ai dipendenti che qualsiasi potenziale acquirente sarebbe probabilmente tenuto a mantenere l’equità dei dipendenti “così com’è” o fornire un compenso equivalente, come un bonus in denaro.

Il signor Edgett, che ha fatto i suoi commenti prima dell’annuncio dell’accordo con il signor Musk, ha sottolineato che i dipendenti non dovrebbero considerare la sua guida come un’intuizione per la conclusione di un accordo. “Questo ha lo scopo di fornire un po’ di tranquillità e spiegare come queste cose di solito funzionano, non perché pensiamo che ci sarà un risultato contro un altro”, ha scritto nelle lettere ai dipendenti recensite dal Times.

Twitter era in una corsa alle assunzioni, spendendo 630 milioni di dollari in compensi basati su azioni nel 2021, un aumento del 33% rispetto all’anno precedente. Twitter ha previsto nel suo rapporto sugli utili di febbraio che quest’anno spenderà tra $ 900 milioni e $ 925 milioni in compensi basati su azioni.

Ma la campagna del signor Musk sta anche iniziando a minare i tentativi di Twitter di assumere nuovi dipendenti, secondo documenti interni che delineano gli sforzi di assunzione dell’azienda visti dal Times. Quei documenti dicevano che i potenziali dipendenti avevano espresso scetticismo sui piani del signor Musk di cambiare Twitter e modificare il modo in cui modera i suoi contenuti.