S&P e Nasdaq prolungano la serie di perdite tra i crescenti timori di recessione

(Reuters) – L’S&P 500 e il Nasdaq hanno chiuso in ribasso mercoledì dopo una sessione altalenante a Wall Street, mentre gli investitori faticano a cogliere una direzione chiara mentre valutano come la stretta monetaria della Federal Reserve potrebbe alimentare le società statunitensi.

per il benchmark S&P 500 (.SPX)È stata la quinta seduta consecutiva che il Nasdaq è sceso, mentre il Nasdaq è sceso (diciannovesimo) Finito giù per la quarta volta consecutiva. Il Dow ha ottenuto una serie di sconfitte di due sedute, chiudendo invariato rispetto al giorno precedente.

Il Nasdaq è sceso dell’1,4% in Apple Inc (AAPL.O) Sull’obiettivo di Morgan Stanley di tagliare le spedizioni di iPhone e un calo del 3,2% di Tesla Inc (diciannovesimo) sui problemi di perdita di produzione.

I mercati sono stati scossi anche dai commenti negativi dei dirigenti senior del gruppo Goldman Sachs (GS.N)JPMorgan Chase & Co (JPM.N) e Bank of America Corp (BAC.N) Martedì è probabile una recessione da moderata a più grave.

Di recente sono aumentate le preoccupazioni che la banca centrale degli Stati Uniti possa impegnarsi in un ciclo di rialzi dei tassi più lungo sulla scia di forti rapporti sul settore dell’occupazione e dei servizi.

Altri dati economici, tra cui le richieste settimanali di disoccupazione, l’indice dei prezzi alla produzione e il sondaggio sul sentimento dei consumatori dell’Università del Michigan questa settimana, saranno nella tua lista di controllo per indizi su cosa aspettarsi dalla Fed il 14 dicembre.

“Sembra che ci troviamo in questo periodo di incertezza in cui gli investitori stanno cercando di accertare ciò che conta di più, i responsabili politici stanno rallentando i tassi, ma i dati non giocano un ruolo”, ha affermato Craig Erlam, analista di mercato senior di OANDA.

“Il mercato sta cercando di bilanciare vento contrario e vento favorevole e questo sta causando un po’ di confusione”.

Indice di volatilità CBOE (.VIX)noto anche come Wall Street Fear Barometer, ha chiuso a 22,68, la chiusura più alta dal 18 novembre.

Gli operatori del mercato monetario vedono una probabilità del 91% che la Fed aumenti il ​​suo tasso chiave di 50 punti base a dicembre al 4,25%-4,50%, con un picco dei tassi a maggio 2023 al 4,93%.

Indice S&P 500 (.SPX) Ha perso 7,34 punti, o lo 0,19%, per chiudere a 3933,92 e il Nasdaq Composite (diciannovesimo) È diminuito di 56,34 punti, o dello 0,51%, per chiudere a 10.958,55 punti. Media industriale del Dow Jones (.DJI) Era piatto, finendo a 33.597,92.

Le preoccupazioni per un forte aumento degli oneri finanziari hanno spinto il dollaro, ma quest’anno hanno smorzato la domanda di attività più rischiose come le azioni. L’S&P 500 è sulla buona strada per tre anni di vittorie consecutive.

Tre degli 11 principali indici del settore S&P erano più alti, con il settore sanitario (.SPXHC) uno di loro. tecnologia (.SPLRCT) e servizi di comunicazione (.SPLRCL)in calo rispettivamente dello 0,5 e dello 0,9%, sono stati i peggiori.

energia (.SPNY) È caduta per la quinta seduta consecutiva. La performance del settore è stata nuovamente influenzata dal calo dei prezzi del greggio statunitense e si è attestata al livello più basso nel 2022, poiché le preoccupazioni per le prospettive di crescita globale hanno annullato tutti i guadagni dall’invasione russa dell’Ucraina, esacerbando la peggiore crisi globale dell’approvvigionamento energetico in decenni.

Società Carvana (CVNA.N) Ha avuto il suo giorno peggiore come società pubblica, perdendo quasi la metà del suo valore azionario, dopo che Wedbush ha declassato le azioni del rivenditore di auto usate a “sottoperformare” da “neutrale” e ha abbassato il suo obiettivo di prezzo a $ 1.

Nel frattempo, United Airlines (UAL.O) Era scambiato in ribasso del 4,1%. I sindacati che rappresentano i vari lavoratori della compagnia aerea hanno dichiarato che uniranno le forze nelle trattative contrattuali.

Le scorte relative ai viaggi sono generalmente in calo. Delta Airlines (DAL.N) e Gruppo American Airlines (AAL.O) sono diminuiti rispettivamente del 4,4% e del 5,4%, con gli operatori della compagnia di crociere Carnival Corp (CCL.N) e Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.N) e Airbnb Inc associati all’alloggio (ABNB.O) Prenotazione di oggetti da collezione (BKNG.O) Tutti scendono tra l’1,7% e il 4,4%.

Il volume degli scambi sulle borse statunitensi ha raggiunto 10,29 miliardi di azioni, rispetto a una media di 10,98 miliardi di azioni per l’intera sessione negli ultimi 20 giorni di negoziazione.

L’S&P 500 ha registrato sette nuovi massimi in 52 settimane e sette nuovi minimi. Il Nasdaq ha registrato 61 nuovi massimi e 307 nuovi minimi.

(Segnalazione di Shubham Batra, Anika Biswas, Yohan M. Cherian e Shashawat Chauhan a Bangalore e David French a New York; Montaggio di Vinay Dwivedi, Shonak Dasgupta e Lisa Shumaker

