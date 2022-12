Guarda online mentre Marte passa dietro la Luna questa settimana

Questa settimana offre molte opportunità per vedere il Pianeta Rosso.

Una luna piena sarà luminosa mercoledì (7 dicembre). martedì Durante un evento chiamato eclissi lunare. E giovedì (8 dicembre) Marte sarà in opposizione, cioè dentro TerraNei cieli, è direttamente opposto il Sole. Questi eventi coincidono con Marte vicino al perigeo (punto più vicino alla Terra). È successo il 30 novembre .

Una tempesta perfetta di eventi astronomici significa che questa è una settimana meravigliosa per vedere Marte nel cielo notturno, che appare più grande e luminoso del solito e più facile da individuare vicino ad esso. Luna piena e fredda. Che tu abbia il cielo nuvoloso o che tu non possa uscire, sei comunque fortunato: grazie a diversi live streaming online gratuiti, ci sono molte opportunità per vedere Marte al meglio questa settimana.

Ecco come vedere Marte di persona questa settimana

Molte parti del Nord America, parti dell’Europa e del Nord Africa vedranno un’eclissi lunare nel cielo notturno il 7 e l’8 dicembre.

La scena inizia circa un’ora dopo il tramonto Costellazione del Toro Il 7 dicembre per gli osservatori del cielo nordamericani, la luna piena e Marte si avvicinano (in Europa, l’evento si verifica poco prima dell’alba l’8 dicembre). A seconda della posizione, il pianeta rosso scomparirà dietro la luna e riapparirà un’ora dopo.

Insieme, il cielo e il telescopio formano una guida Quando e dove puoi vedere Marte (si apre in una nuova scheda)Scomparirà dietro la luna durante l’eclissi lunare di questa settimana.

Griffith Observatory copertura in diretta dell’eclissi lunare di Marte

Mercoledì (7 dicembre), Griffith Laboratory a Los Angeles, California Streaming online gratuito (si apre in una nuova scheda) Eclissi lunare di Marte. Tempo permettendo, la trasmissione inizierà alle 21:00 EST (02:00 GMT dell’8 dicembre). Marte scomparirà dietro la luna alle 21:31 EST (0231 GMT) e riapparirà un’ora dopo.

L’osservatorio caricherà anche una registrazione time-lapse dell’evento giovedì (8 dicembre) alle 11:00 EST (1600 GMT).

McDonald Observatory of Mars all’opposizione

Il MacDonald Observatory presso l’Università del Texas ad Austin, insieme al Lowell Observatory in Arizona, fornirà una trasmissione in diretta di Marte all’opposizione. La trasmissione inizia giovedì (8 dicembre) alle 21:00 EST (02:00 GMT del 9 dicembre) e può essere vista Canale YouTube dell’Osservatorio McDonald (si apre in una nuova scheda).

Gli host di entrambi gli osservatori forniranno commenti durante l’evento, che includerà discussioni sulla geografia e la storia di Marte e missioni spaziali sul Pianeta Rosso. Tempo permettendo, il livestream includerà viste in diretta di Marte in opposizione ai telescopi di entrambi gli osservatori.

Un progetto di telescopio virtuale della Luna che copre Marte in opposizione è in diretta

Il Progetto telescopio virtuale (si apre in una nuova scheda) Fornisce live streaming gratuito della Luna che occulta Marte in opposizione. La trasmissione inizierà alle 22:00 EST di giovedì (03:00 GMT del 9 dicembre) e potrà essere vista Il canale YouTube del progetto (si apre in una nuova scheda).

Cosa significa se Marte è opposto?

Quando gli astronomi dicono che un pianeta è in opposizione, significa che il pianeta, la Terra e il Sole sono tutti sulla stessa linea retta, al centro della Terra. L’oggetto di questa disposizione è il pianeta in realtà Di fronte Il Sole, da qui il termine “opposto”, illumina brillantemente il pianeta dalla nostra prospettiva sulla Terra.

Quando il Pianeta Rosso è in opposizione, è molto più luminoso del solito, quindi è molto più facile vederlo nel cielo notturno. Questo evento si verifica solo ogni 26 mesi e l’orbita ellittica del pianeta è più vicina alla Terra durante alcune opposizioni rispetto ad altre.

Durante l’opposizione di questa settimana, Marte sarà il più vicino alla Terra fino al 2033. Raccolto dalla Royal Astronomical Society Ottimo spiegatore (si apre in una nuova scheda) All’evento, incluso il video qui sotto.

Cos’è un’eclissi lunare di Marte?

La parola “occulto” significa nascondere o nascondere alla vista; Quando gli astronomi si riferiscono a un’occultazione, si riferisce al fenomeno di un oggetto celeste che passa davanti a un altro nella vista di un osservatore, oscurando l’oggetto dietro di esso. Nel caso dell’eclissi lunare di Marte questa settimana, ciò significa che la Luna sembrerà nascondere o “oscurare” il pianeta rosso dalla Terra. Per molti osservatori, Marte scomparirà dietro la Luna per circa un’ora prima di tornare alla vista.

Ci sono abbastanza pelli durante tutto l’anno Società Internazionale del Crepuscolo (si apre in una nuova scheda) Fornisce informazioni dettagliate come luoghi e orari esatti di altre sparizioni.

C’è l’Osservatorio Griffith Pubblicato un video esplicativo (si apre in una nuova scheda) dell’evento, sono disponibili di seguito.

