Le azioni di Evergrande scendono del 20% quando riemergono nuovi timori di default da record

Dall’inizio dell’anno ha perso l’87% del suo valore. Questo è Evergrande Il titolo è sceso del 20% a $ 1,81 ($ 0,23), il livello più basso dalla sua quotazione nel 2009 a Hong Kong.Dall’inizio dell’anno ha perso l’87% del suo valore.

La società, che ha circa 300 miliardi di dollari di passività totali, ha avvertito venerdì scorso di non avere fondi sufficienti per far fronte ai suoi obblighi finanziari. Lunedì dovrà affrontare un test immediato della sua capacità di rimborsare i mutuatari, ponendo fine a un periodo di grazia di 30 giorni per il pagamento degli interessi sui suoi titoli denominati in dollari.

“Alla luce dell’attuale situazione di liquidità … non vi è alcuna garanzia che il Gruppo disporrà di fondi sufficienti per continuare i suoi obblighi finanziari”, ha detto Evergrande alla Borsa di venerdì. Ha aggiunto che la società “prevede di impegnarsi attivamente” con i finanziatori esteri nel programma di ristrutturazione.

Il governo provinciale del Guangdong, dove si trova Evergrande, ha dichiarato di aver invitato il presidente di Evergrande Suu Kyi a un incontro venerdì sera. In una dichiarazione, il governo ha affermato che sta inviando una task force a Evergrande per supervisionare la gestione del rischio, rafforzare i controlli interni e mantenere il normale funzionamento, su richiesta della società.

Nel frattempo, in una dichiarazione apparentemente consolidata, tre autorità di regolamentazione cinesi – la People's Bank of China, l'autorità bancaria e assicurativa e l'autorità di regolamentazione dei titoli – hanno affermato che esiste il rischio di eventuali perdite da Evergrant al mercato immobiliare, ai proprietari di case e al fondo più ampio. Il sistema può essere controllato. I regolatori hanno ribadito le precedenti accuse secondo cui la società era in difficoltà a causa della cattiva gestione e dell'espansione cieca. Evergrande ha lottato per raccogliere fondi per ripagare i creditori Sue vende anche proprietà personali Per fermare le sue finanze. Finora, la società sembra aver evitato di commettere errori in ciascuno dei suoi titoli esteri quotati in borsa pagando gli interessi scaduti prima della fine del periodo di offerta. Tuttavia, l'avvertimento di venerdì è un segno che la società potrebbe non essere in grado di effettuare ulteriori pagamenti entro la durata del prestito. Nel deposito, Evergrande ha affermato di aver ricevuto richieste dai creditori per adempiere a un impegno a pagare $ 260 milioni. Se la società non riesce a soddisfare i propri obblighi di debito, i finanziatori possono richiedere un rapido rimborso, ha aggiunto. Lunedì il calo delle azioni Evergrande e di altri titoli immobiliari ha pesato sull'indice di riferimento Hong Cheng di Hong Kong. Esso In calo dell'1,8%, Wall Street ha generalmente subito gravi perdite nei titoli tecnologici cinesi che sono scesi a New York venerdì dopo la brusca fine dell'uscita apocalittica da Wall Street cinque mesi dopo. L'Hong Cheng Tech Index, che tiene traccia delle 30 maggiori società tecnologiche quotate in città, è sceso del 3,3% al livello più basso. Alibaba Baba ? COMINCIARE JD.com JD Perso il 5,6%.È sceso del 5,7%4,9% in meno. Nikki 225 N225 Insalata di Shanghai SHCOMP Altri codici asiatici sono stati mescolati. Del GiapponeCina in calo dello 0,4%0,5% in meno. I futures Dow e S&P 500 sono aumentati lunedì dopo le perdite di venerdì. Il Dow Futures è cresciuto di 178 punti, o dello 0,5%. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,6%. Ma i futures Nasdaq sono scesi dell'1,2% e hanno continuato la loro spirale discendente dopo essere scesi dell'1,9% venerdì. Le vendite di tecnologia si sono estese alle criptovalute durante il fine settimana. Bitcoin affondato Più del 20% sabato, prima di recuperare alcune perdite domenica. Lunedì, il token digitale è stato scambiato per circa $ 48.159, secondo CoinDesk.