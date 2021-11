L’esercito sudanese riconferma il primo ministro Hamdock dopo l’accordo – Leader del partito Umma

L’allora primo ministro del Sudan Abdallah Hamdock parla durante un’intervista a Reuters il 24 agosto 2019 a Khartoum, in Sudan. REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah / Foto d’archivio

Khartoum, 21 novembre (Reuters) – L’esercito sudanese dice domenica che intende reintegrare il primo ministro sudanese Abdullah Hamdok e rilasciare tutti i prigionieri politici in base a un accordo che porrà fine a settimane di disordini.

Hamdok È stato posto agli arresti domiciliari quando i militari hanno preso il potere il 25 ottobre, ponendo fine alla sua dittatura durata tre decenni, una transizione verso la democrazia che è stata riconosciuta dopo la rimozione di Omar al-Bashir nel 2019.

L’esercito ha sciolto il gabinetto di Hamdock e ha detenuto diversi civili di alto rango che erano stati in alte posizioni in base a un accordo di condivisione del potere con l’esercito da quando Bashir è stato estromesso.

Iscriviti ora per un accesso gratuito illimitato a reuters.com Registrazione

Secondo il nuovo accordo tra i partiti politici militari e civili, Hamdock formerà un gabinetto indipendente di tecnocrati, ha affermato Fatlah Burma Nazir, il leader del partito Ummah che ha partecipato ai colloqui che hanno portato all’accordo.

Il Sovrano Consiglio del Sudan, formato nel 2019, terrà una riunione di emergenza domenica prima di annunciare l’accordo, ha detto una fonte vicina ai colloqui.

Una fonte vicina a Hamdock ha detto che era nel nuovo accordo.

Non è stato possibile raggiungere immediatamente il consigliere per i media del capo dell’esercito Abdel Fattah al-Burhan per un commento.

Tuttavia, i gruppi di attivisti che hanno condotto proteste dal golpe hanno chiesto che i militari si ritirino completamente dalla politica.

Una dichiarazione di domenica sulla pagina Facebook della coalizione civile delle Forze per la libertà e la trasformazione (FFC), che condivide il potere con i militari, ha affermato di non riconoscere alcun accordo politico con le forze armate.

Fonti vicine a Hamdok hanno affermato che, dopo il golpe, Hamdock dovrebbe rilasciare tutti i prigionieri politici e tornare alla devoluzione come precondizione per i negoziati.

Il colpo di stato ha scatenato una campagna di proteste di massa contro i militari e gli attivisti hanno chiesto ulteriori proteste domenica.

Ha condannato l’acquisizione delle potenze occidentali che hanno sostenuto il cambiamento politico del Sudan e ha sospeso alcuni aiuti economici al Sudan.

Iscriviti ora per un accesso gratuito illimitato a reuters.com Registrazione

Rapporto di Khalid Aptologia; Scritto da Nadine Awadalla e Michael Georgy; Montaggio: Aidan Lewis, Christopher Cushing, William Mallard e David Clark

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.