Alabama contro. Punteggio Arkansas, da asporto: Price Young sconfigge Tight Hawks, cattura SEC West

Bryce Young stabilì il record di una singola partita in Alabama con 561 yard, mentre Brian Robinson Jr. corse per 122 yard e fu il numero uno. 2 Crimson Tide è sfuggito alla sconfitta al numero 21 dell’Arkansas in una vittoria 42-35 su Bryant. Stadio Denny di Tuscaloosa, Alabama. Così ha fatto Bama La SEC ha vinto il titolo della Western Division È anche pronto per affrontare la Georgia n. 1 nella partita del campionato SEC 2021 tra due settimane.

Young, che completò 40 passaggi in 31, lanciò 5 touchdown, superando il precedente record di Scott Hunter di 484 yard nell’Iron Bowl contro Auburn nel 1969. Il giovane Jameson sembrò segnare la ciliegina sulla torta di 42-28, giocando con Williams 5:39 in un touchdown da 40 yard. Tuttavia, l’Arkansas ha combattuto con il quarterback KJ Jefferson, che ha battuto Raheem Sanders 1:02 in un touchdown da 17 yard per riportare gli Hawks a sette punti. Lo sforzo di Game Little sul calcio in gioco è andato fuori bordo e Young ha preso due ginocchia per la vittoria.

Williams terminò il pomeriggio con 190 yard e 8 prese per 3 DT. John Matchi III non fu l’unico regista d’élite al di fuori del Crimson Tide, ricevendo 10 palle per 173 yard e un touchdown da 20 yard all’inizio del secondo quarto.

Questo è l’ultimo episodio della stagione dei libri di fiabe per Crime of Young and the Tight. Quell’unità ha terminato con una media di gioco di 9.2 yard sabato e ha preso un totale di 707 yard contro la difesa Razrebox, il che ha reso prevedibile la linea offensiva dell’Alabama per il resto del pomeriggio. L’attacco dell’Arkansas si è mosso su e giù per il campo su Bama. Jefferson trovò il ricevitore Star Wright Trelon Burkes otto volte per 179 yard e 2 DT.

1. Stagione delle giovani stelle

Young riceverà un sacco di complimenti dopo questo, ma non sarà ancora abbastanza. In poche parole, questa è la stagione più impressionante di tutti i tempi nell’Alabama Quarterback. Sì, Mac Jones è stato fantastico l’anno scorso, Dua Dakovilova era una star prima ancora, e anche Joe Namt ha avuto i suoi momenti a T-Town. Fare da giovane è diverso.

Jones, Takovilova e altri famosi quarterback nella storia dell’Alabama hanno avuto molto aiuto in campo. Young ne ha fatti alcuni oggi – Brian Robinson Jr. aveva 122 yarde – ma di solito non era così. Il Crimson Tide ha avuto una media di appena 3,76 yard per trasporto nelle partite della conference di sabato, costringendo Young a essere “umano” fin dall’inizio.

Ha altre due possibilità per dimostrare quanto è bravo. Getti le registrazioni dalla finestra all’Iron Bowl contro l’Auburn al Jordan-Hare Stadium, il posto in cui l’Alabama non ha lasciato una vittoria dal 2015. Più tardi, la difesa della Georgia cercherà di risolvere il giovane enigma alla SEC Championship Game di Atlanta. Il 4 dicembre.

Young è chiaramente pronto per la sfida.

2. Questa è una gara per due persone per Heisman

Il quarterback dello stato dell’Ohio CJ Strut ha parlato sabato pomeriggio al college football Illuminato lo stato del Michigan Il Michigan dichiara il numero 56-7 per i Buckeyes, quarti in classifica, con 432 yard e 6 passaggi da touchdown. Ha vinto contro 7s. La performance di Young contro i razorback è equivalente a lanciare una cannuccia non appena un pugile dei pesi massimi viene pugnalato alla guancia.

Mi scuso con il difensore della Georgia Jordan Davis o con chiunque altro abbia avuto una possibilità all’Heisman Trophy perché la definizione di “miglior giocatore del college football” è aperta all’interpretazione. Ma siamo onesti, si è evoluto in un premio per il miglior giocatore di talento della squadra del calibro dei playoff. Solo due giocatori, Strat e Young, sono nel paese per spuntare quelle caselle.

Entrambi devono ancora suonare su palcoscenici più grandi. Strout ottiene il posto n. 6 nel Michigan la prossima settimana, che potrebbe essere quello che segue nella partita del Big Ten Championship. Young Iron Bowl si scontra con la testa di serie Georgia nella partita del campionato SEC.

Per tutta la stagione le scommesse sull’Heisman Trophy sono state un po’ oscure. Strout e Young lo hanno rimosso sabato pomeriggio.

3. Questo non è solo un attacco aereo

Dopo questo i giovani riceveranno tutti i complimenti. Ma il gioco dei passaggi era già stabilito a Tuscaloosa. D’altra parte, il gioco in esecuzione ha molte lotte. L’Alabama ha giocato l’ultima volta contro la SEC, finendo solo sei yard contro la LSU due settimane fa.

Robinson ha brillato sabato con le sue 122 yard. È stato l’unico giocatore dei Crimson Tide a segnare più di tre yard a terra sabato. Non sembrava grande, ma è stato sufficiente per Young per sistemarsi in un fosso negli ultimi tre quarti. Robinson ha costretto la difesa dell’Arkansas a concentrarsi abbastanza su di lui, il che ha permesso a Young Williams di approfondire e trovare il centrocampista in mezzo e spostare le catene.

4. Treylon Burks è un mostro

Il ricevitore Star White per i Razorbacks non solo ha fatto la differenza per l’attacco, ma lo ha fatto nonostante un infortunio al braccio sinistro che lo ha spinto negli spogliatoi alla fine del primo quarto. È apparso solo quando ha iniziato il secondo quarto e se n’è andato.

Sei delle sue otto prese sono arrivate negli ultimi tre quarti, inclusi i suoi touchdown. Se non hai notato con attenzione Burkes prima, preparati. Non solo è uno dei migliori destinatari del paese, ma nei prossimi mesi sfilerà.