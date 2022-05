Elon Musk ha un’ottima idea per fare soldi su Twitter

Elon Musk ascolta le critiche e non esita a rispondervi.

Come un pugile che prende i colpi del suo avversario nei primi round di un incontro di boxe, un miliardario tende alle fasi di osservazione. Osserva i suoi avversari che cercano di trovare i loro punti deboli prima di sferrare il colpo fatale.

L’eccentrico CEO di Tesla (TSLA) – Ottieni un rapporto di Tesla Inc Invia un’offerta per $ 44 miliardi o $ 54,20 per Twitter (TWTR) – Ottieni il rapporto di Twitter, Inc. Condividi, per acquistare il social network che descrive come la “piazza fisica” di Internet.

Musk spiega che la sua decisione è stata motivata dal desiderio di ripristinare i principi della libertà di parola sulla piattaforma. L’accordo ha allarmato i democratici che affermano di temere che l’uomo più ricco del mondo salirà sul podio davanti ai conservatori, in particolare alle voci di estremisti e di estrema destra. Dicono anche di temere un’esplosione di incitamento all’odio in nome della libertà di espressione.

Nuovo finanziamento?

Finora, Musk ha affermato che il suo Twitter tollererà commenti che rientrano nell’ambito legale e rispetterà la legislazione vigente in ogni paese in cui opera il social network. Fondamentalmente, finché qualcosa non è contro la legge, sarà accettato su Twitter.

L’accordo solleva anche dubbi sul suo finanziamento. Il miliardario è riuscito a ottenere 46,5 miliardi di dollari in un prestito dalle banche e un prestito marginale contro le sue azioni Tesla. E questa è la parte di 21 miliardi di dollari che è al centro dell’attenzione in questo momento. Musk, che ha venduto milioni di azioni Tesla per poco più di 8,5 miliardi di dollari, vuole ridurre questo contributo in denaro legato alla sua fortuna personale, Secondo Reuters.

Nuovi finanziamenti possono venire sotto forma di azioni privilegiate o ordinarie. Musk sta cercando di persuadere alcuni dei principali azionisti, hedge fund e ricchi di Twitter a offrire finanziamenti azionari privilegiati per l’acquisizione.

Il miliardario sta anche cercando di persuadere alcuni azionisti a non vendere le proprie azioni nell’ambito dell’offerta, ma a rimanere azionisti del gruppo anche quando verrà revocato dalla quotazione.

Jack Dorsey, fondatore ed ex CEO di Twitter, è tra i contributori e secondo quanto riferito Musk ha parlato dei suoi piani.

Vai a seguire

Lo stesso Musk sembrava confermare questa informazione commentando un post su Twitter che menzionava la storia di Reuters.

“Come accennato in precedenza, cercheremo di trattenere il maggior numero possibile di contributori legali a Twitter di proprietà privata!” Il miliardario che ha un patrimonio netto stimato di $ 258 miliardi al 3 maggio, ha dichiarato: Secondo il Bloomberg Billionaires Index,.

Tariffa per utenti commerciali/governativi

Al di là della finanza, un’altra domanda che molti osservatori si pongono è quale modello economico intende adottare Musk su Twitter? Miliardario Menziona l’idea di rimuovere gli annunci dalla piattaforma, e in particolare per gli abbonati di Blue, un servizio in abbonamento offerto da Twitter che offre agli utenti l’accesso a funzionalità premium, come la possibilità di annullare il tweet. Queste funzionalità sono disponibili ovunque utilizzi l’account Twitter per cui ti sei registrato.

Riferendosi a uno dei nuovi prodotti, Musk ha suggerito il 9 aprile: “Tutti coloro che si abbonano a Twitter Blue (cioè pagano $ 3 al mese) dovrebbero ottenere un segno di spunta per l’autenticazione”, riferendosi a uno dei nuovi prodotti. Ha aggiunto che “il colore blu ha già 20 secondi per regolare la funzione tweet”.

Musk ha appena rivelato le prime idee sul modello economico che intende mettere in atto una volta completata l’acquisizione di Twitter in ottobre, se tutto andrà come previsto. L’imprenditore sottolinea che la piattaforma rimarrà gratuita per gli utenti regolari. Ma d’altra parte, Twitter addebiterà piccole commissioni ad aziende, società e utenti governativi.

“Twitter sarà sempre disponibile per gli utenti regolari, ma forse a un leggero costo per gli utenti commerciali/governativi”, ha detto Musk ai suoi oltre 90 milioni di follower su Twitter il 3 maggio.

Il miliardario non ha spiegato: quanto costerebbe questo piccolo? Chi rientra nella categoria del governo?

Twitter Blue attualmente costa $ 2,99 al mese. Tuttavia, Twitter trae le sue entrate principalmente dalla pubblicità.

Molte speculazioni attualmente circondano le intenzioni di Musk riguardo a Twitter. Il giornale di Wall Street Ho appena accennato I mongoli intendono offrire nuovamente le azioni della società per la sottoscrizione pubblica entro i prossimi tre anni.