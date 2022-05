L’Unione Europea propone un embargo graduale sul petrolio russo sulla scia delle sanzioni contro Mosca

“Sia chiaro: non è facile”, ha detto mercoledì la presidente della Commissione europea Ursula van der Leyen in un discorso al Parlamento europeo.

Questo perché la regione fa affidamento sulla Russia per molte fonti di energia, compreso il petrolio. Entro il 2020, le importazioni di petrolio russe rappresentano circa il 25% degli acquisti di greggio del campo. Ufficio statistico regionale.

Occupazione dell’Ucraina senza istigazione russa , E le prove di crimini di guerra, ha spinto l’UE a intraprendere un’azione coraggiosa sulle sanzioni energetiche. Ma imporre misure che potrebbero ridurre o ridurre completamente le forniture energetiche della Russia all’UE rimane un compito complesso per il campo.

L’embargo è stato un argomento molto dibattuto all’interno dell’UE, ma la mossa ha preso slancio dopo che la Germania ha sostenuto l’idea. Due paesi dell’UE – Sia la Slovacchia che l’Ungheria dipendono fortemente dalla potenza russa e richiedono esenzioni.

Von der Leyen ha scelto di non fornire dettagli sulle eccezioni durante il suo discorso, ma tre funzionari dell’UE, che non volevano essere nominati per la delicatezza della questione, hanno confermato alla CNBC che la proposta della commissione includeva questa flessibilità: la lunga espulsione della Slovacchia dell’Ungheria e del petrolio russo.