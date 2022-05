[VIDEO] “This Is Us” Stagione 6 Episodio 15: “Miguel” – Jon Huertas

Questi siamo noiIl penultimo episodio ha raccontato una storia Inizia Miguel Rivas, al centro E Fine.

L’ora straziante ha rivelato che Rebecca, che soffre del dolore dell’Alzheimer, è finalmente sopravvissuta al suo secondo marito, che soccombe a un infarto in un futuro non troppo lontano. (Per il riepilogo completo di Kim Roots, clicca qui.)

Subito dopo l’episodio, protagonista della serie Giovanni Huertache è stato presentato come Miguel nell’episodio 2 del popolare dramma della NBC, ha rilasciato una dichiarazione sul destino del suo personaggio polarizzante.

Ha detto: “È stato un mio onore assoluto far parte del viaggio di Pearson con te, e anche se potremmo aver commesso un errore, ora che conosci il quadro completo, possiamo finalmente essere la squadra di Miguel ???”

Il tweet è stato accompagnato da un videomessaggio di Huertas. “È davvero difficile credere che abbiamo iniziato questo viaggio sei anni fa”, ha continuato. “Voglio dire, guarda fino a che punto siamo arrivati, quante storie sono state rivelate da allora… e so che puoi relazionarti, perché la vita si svolge così velocemente, e so che molti di noi, me compreso, hanno preso un molto conforto nell’essere in grado di relazionarsi con i viaggi”. Pearson in un certo senso. Beh, sta a te vivere la vita al massimo, circondato dalle persone che ami e facendo la limonata”.

Cosa ne pensi dell’ultimo Questi siamo noi? Sei un membro orgoglioso del #TeamMiguel? Guarda il messaggio dei fan di Huertas qui sotto, poi clicca sui commenti e raccontacelo.