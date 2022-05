La capsula Starliner di Boeing sta per lanciare la missione OFT-2 verso la stazione spaziale il 19 maggio

I rappresentanti dell’azienda e i funzionari della NASA hanno affermato che la capsula Boeing CST-100 Starliner è ancora in procinto di raggiungere il suo lancio di prova critico il 19 maggio.

starliner Doveva decollare per una missione senza equipaggio Stazione Spaziale Internazionale Orbital Flight Test 2 (OFT-2) si chiama agosto 2021. Ma i controlli pre-lancio standard hanno rivelato che 13 delle 24 valvole ossidanti nel sistema di propulsione del modulo di servizio Starliner erano bloccate.

Quindi Boeing e la NASA hanno lanciato lo Starliner e il suo razzo Atlas V della United Launch Alliance per la risoluzione dei problemi. Nel giro di pochi mesi, gli investigatori hanno scoperto Possibile causa del problema con la valvola : La reazione ossidante del tetrossido di azoto (NTO) con l’umidità nell’aria, con conseguente produzione di acido nitrico. L’acido nitrico reagisce quindi con l’alloggiamento in alluminio delle valvole, producendo corrosione che compromette il funzionamento della valvola.

I rappresentanti della Boeing e i funzionari della NASA hanno affermato durante una chiamata con i giornalisti oggi (3 maggio) che questa diagnosi iniziale era sul denaro. Hanno aggiunto che da allora il team della missione è riuscito ad affrontare il problema.

“Molto orgoglioso del team Starliner e del team della NASA negli ultimi otto mesi”, ha affermato Steve Stitch, Commercial Crew Program Manager della NASA, durante la telefonata di oggi. “Sono stati otto mesi difficili, posso dire, ma è stato molto soddisfacente perché abbiamo risolto il problema delle valvole di isolamento dell’ossidante mentre ci avviavamo verso il lancio”.

Riparazione della valvola multistrato. Ad esempio, i tecnici hanno bloccato un “potenziale percorso di umidità” nei connettori elettrici delle valvole, ha spiegato Michael Parker, vicepresidente e vicedirettore generale di Boeing Space and Launch, durante la telefonata di oggi. Ha aggiunto che ora il team sta anche deumidificando le valvole usando azoto.

“E poi, in aggiunta, abbiamo caricato l’NTO in un secondo momento”, ha detto Parker. “E abbiamo aggiunto: operativamente, abbiamo aggiunto la rotazione delle valvole ogni due o cinque giorni dopo il caricamento fino al momento del lancio, per garantire che le valvole funzionino ancora”.

Boeing ha anche fornito all’OFT-2 Starliner un nuovo modulo di servizio, accoppiando questo componente alla capsula dell’equipaggio il 12 marzo.

Funzionari della NASA hanno affermato che se tutto andrà secondo i piani su OFT-2, lo Starliner si incontrerà con la Stazione Spaziale Internazionale circa un giorno dopo il lancio e trascorrerà da cinque a 10 giorni ad attraccare alla stazione.

Come suggerisce il nome, OFT-2 sarà il secondo tentativo di Starliner in una missione di prova senza equipaggio sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il primo tentativo, avvenuto a dicembre 2019, è stato interrotto da Starliner Ha subito una serie di problemi software Non è stato in grado di incontrare la stazione.

Boeing ha un contratto con la NASA per il trasporto di astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale con Starliner. La capsula non può iniziare a trasportare l’equipaggio fino a quando non effettua un volo di prova senza equipaggio verso il laboratorio orbitante; La compagnia spera anche di condurre il suo volo di prova con equipaggio entro la fine dell’anno.

SpaceX Ha anche un contratto di equipaggio commerciale della NASA. Elon Musk ha recentemente lanciato la quarta missione operativa di astronauti dell’agenzia, nota come Equipaggio 4 . I quattro astronauti per il volo Crew-3 di SpaceX sono attualmente a bordo della stazione, ma torneranno sulla Terra venerdì mattina presto (6 maggio), se tutto andrà secondo i piani.