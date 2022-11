Il Coppa del Mondo 2022 Segui giovedì con Svizzera sponsorizzazione aziendale vs Camerunvincendo 1-0 per aprire la giornata.

In una partita relativamente tranquilla, Brillante Empolo Ha segnato l’unico gol della partita nei primi minuti del secondo tempo contro il suo paese natale, regalando un momento emozionante per il 25enne.

Guardia svizzera Jan Summer Ha fatto cinque parate nella vittoria.

Ecco le migliori giocate della fase a gironi di giovedì.

Svizzera vs Camerun

10′: Occasione iniziale Camerun, ma niente dadi

Brian Mbeumo Un proiettile è stato fermato Jan Summer E mentre Carl Toko Ekambi Il suo tiro è andato oltre la rete per mantenerlo a zero reti all’inizio.

14′: Sommer sale in anticipo

Il portiere della Svizzera si è fermato all’inizio del palo quando Eric Choupo-Moting Si stacca con un tiro in area di rigore. Tuttavia, il gol non avrebbe contato lì poiché Choupo-Moting è stato dichiarato fuorigioco.

48′: La Svizzera colpisce per prima

Brillante Empolo Ha segnato il primo gol della partita, segnando su passaggio al centro dell’area di rigore. Embolo, nato in Camerun, ha festeggiato il suo gol.

Brill Empolo segna il gol della Svizzera contro il Camerun al 48′ Guarda il gol della svizzera Brielle Empolo contro il Camerun al 48° minuto della Coppa del Mondo maschile FIFA 2022. READ I giocatori che devono ritirarsi per il ritiro del bonifico di esenzione della settimana 10

93′: la Svizzera assapora la vittoria

I tifosi svizzeri presenti si preparano a festeggiare la vittoria della loro squadra nella prima partita del Mondiale 2022.

