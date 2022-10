Previsioni meteo tra Yankees e Ulysses: partita ALDS 5 posticipata causa pioggia, spostata a martedì

New York Lunedì sera, New York Yankees E il Guardiani di Cleveland La loro partita ALDS con Gara 5 doveva finire allo Yankee Stadium. Sfortunatamente, il maltempo ha prima ritardato la partita, poi due ore dopo è stata posticipata a martedì. La prima è ora fissata per le 16:07 ET.

La MLB prende tutte le decisioni sul tempo nella post-stagione e la lega si è incontrata ogni ora circa dalle 18:00 ET. Inizialmente doveva essere presentato in anteprima lunedì alle 19:07 ET.

“Penso che tutti fossero sulla stessa linea quando abbiamo parlato”, ha detto l’allenatore dei Guardians Terry Francona delle chiamate di mezzogiorno con le due squadre. “Finché possiamo giocare la partita e non sembra che verrà interrotta e abbiamo quel po’ di forza dal punteggio, (vorremmo) per giocare”.

Vale la pena notare che Gara 2 dell’ALDS è stata posticipata a causa della pioggia, costringendo gli Yankees e i Boys a giocare partite 2-5 per quattro giorni consecutivi. Le squadre dovrebbero essere in chiaro martedì, però, Con le cose destinate ad essere soleggiate ea metà degli anni Cinquanta.

Il martedì era originariamente previsto per essere un giorno libero per qualsiasi squadra che si candidasse all’ALCS. Il vincitore dovrà ora recarsi a Houston dopo la partita pomeridiana per giocare mercoledì la prima partita dell’ALCS contro gli Astros.

Gli Yankees avrebbero dovuto iniziare correttamente Jameson Taillon (14-5, 3,91 ERA) in Gara 5, tuttavia, approfitteranno del giorno in più per iniziare invece con Nestor Cortes (12-4, 2,44 ERA). Nel frattempo, i Guardiani hanno avuto una resa dei conti con l’ala destra Aaron Ceval (5-6, 4,92 ERA). Non è chiaro se i Guardiani adotteranno lo stesso approccio e avvieranno Shane Bieber, ricreando così una partita di Game 2.