I 49ers hanno tenuto interviste formali alla NFL Scouting Combine con gli agenti della O-line – NBC Sports Bay Area e California

INDIANAPOLIS — I 49ers hanno trascorso molto tempo allo Scouting Combine della NFL con prospettive di linea offensiva.

L'organizzazione ha approfittato di una lezione di bozza carica di contrasti, completando diversi colloqui formali con i candidati di talento presenti, nonché con alcuni uomini di linea offensivi interni. Ecco i guardalinee offensivi che hanno confermato di incontrare i 49ers alla NFL Scouting Combine:

Graham Barton – Duca

Amarius Mims – Università della Georgia

Jordan Morgan – Università dell’Arizona

Patrick Paul – Università di Houston

Kingsley Swamataya-Brigham Young

JC Latham-Alabama

Trent Williams è sotto contratto fino alla stagione NFL 2026, ma il direttore generale John Lynch e il suo staff hanno uno sguardo rivolto al futuro. Anche se il 35enne All-Pro ha negato qualsiasi idea di ritirarsi dopo la stagione 2023, non è mai troppo presto per il club per iniziare a preparare il suo successore.

John Feliciano, un centro versatile e guardia, è destinato a diventare un agente libero. Il giocatore ha giocato abbastanza bene da assumere il ruolo di guardia destra titolare nella settimana 9 della stagione 2023, e Lynch ha detto che il club vorrebbe riportare il 32enne nel 2024.

“Assolutamente”, ha detto Lynch mentre era al Combine. “Ha giocato ad un livello davvero alto per noi. Lo abbiamo affrontato come uno schema adatto perché il nostro schema è un po' diverso: devi essere in grado di uscire là fuori”.

“Si è rivelato un ottimo progetto. Ma quello che sappiamo ovunque è che questo ragazzo è il collante. Questo è il ragazzo che mette insieme i gruppi, unisce le persone. Un guardalinee duro e traballante.”

Tra i restanti guardalinee offensivi dei 49ers c'è la guardia sinistra Aaron Banks, che è stato scelto al secondo turno (n. 48) del Draft NFL 2021 e sarà un free agent nel 2025 insieme alla scelta del quinto round (n. 153) Colton McKivitz che ha fatto un ottimo lavoro, nella corretta gestione.

Il contratto quadriennale di Jake Brindle lo mantiene con il club per tutta la stagione 2026, mantenendo così unito gran parte del gruppo per il prossimo futuro, ma con un gruppo di guardalinee così talentuoso che entra nel draft, i 49ers probabilmente ne trarranno beneficio.

Proteggere Brock Purdy è una priorità per i 49ers, e ci sono diversi candidati nella classe draft di quest'anno che sono in grado di contribuire per qualche tempo a venire.

