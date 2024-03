La ricerca di Google Drive su iOS ottiene migliori opzioni di filtro

Google afferma che l'aggiornamento è disponibile per i clienti di Google Workspace e i singoli abbonati, nonché per chiunque disponga di un account Google personale su iOS. Questa funzionalità non è stata ancora distribuita agli utenti Android, ma Google dice che arriverà anche lui.

Il nuovo aggiornamento del filtro rende più divertente la ricerca e l'esplorazione dei file quando non sai dove si trovano. Ad esempio, se sai che stai cercando un video archiviato in Drive ma non hai idea di come si chiami, puoi semplicemente toccare il tipo di file video, quindi scegliere Intervallo personalizzato in Ultima modifica e cercare il periodo di tempo selezionato. L'ho toccato l'ultima volta. Vorrei aggiornarlo per consentirmi di filtrare in base ad altri tipi di date o dimensioni di file.