Il video mostra le forze filo-russe che denunciano un combattente ucraino condannato

Funzionari ucraini Ha promesso di identificare i colpevoli dopo che una serie di video scioccanti sono apparsi di recente sui canali filo-russi di Telegram che mostrano un gruppo di uomini, uno dei quali è stato visto indossare simboli filo-russi, castrare e giustiziare un prigioniero in uniforme con insegne militari ucraine.

“Questo orribile attacco è un altro chiaro esempio del completo disprezzo per la vita e la dignità umana in Ucraina da parte delle forze russe”, ha affermato venerdì Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l’Europa orientale e l’Asia centrale.