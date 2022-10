Il Wisconsin paga l’allenatore di calcio licenziato Paul Crest $ 11 milioni

Lunedì, la scuola ha detto che l’ex allenatore di football del Wisconsin Paul Crest riceverà un accordo di acquisizione scontato di 11 milioni di dollari.

Chryst, che è stato licenziato domenica dopo l’inizio della stagione 2-3, aveva quasi $ 20 milioni rimasti con un contratto che lo avrebbe pagato fino a gennaio 2027. Ma domenica il direttore sportivo Chris McIntosh ha detto che Christopher aveva accettato di prendere un compenso ridotto, mentre non ha rivelato i dettagli .

Chryst verrà pagato entro e non oltre il 1 febbraio e tutti i fondi proverranno dalla University of Wisconsin Foundation, l’organizzazione di raccolta fondi della scuola.

2 relativo

Macintosh ha deciso di cambiare allenatore dopo una lunga discussione domenica con Krist, che ha vinto il 72% delle sue partite (67-26) alla sua alma mater. Il Wisconsin ha nominato il coordinatore difensivo Jim Leonard, tre volte difensore di ritorno a scuola per l’America, come allenatore ad interim per il resto della stagione.

Il rilascio di Christian ha sorpreso molti nel football universitario. L’allenatore dell’Illinois Brett Bielima, l’ex allenatore del Wisconsin la cui squadra ha battuto i Badgers sabato, ha parlato con Christian lunedì. Belima ha lasciato il Wisconsin nel 2012 per l’Arkansas, ma è stata licenziata lì dopo la stagione 2017.

“È un cupo promemoria del mondo in cui viviamo”, ha detto Belima. “Sono stato a quei rodei.”